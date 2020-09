Girona té 69 persones ingressades per coronavirus als hospitals i 15 estan a l'UCI

La Regió Sanitària de Girona té actualment 69 persones ingressades per coronavirus, quatre més que diumenge, i del total n'hi ha quinze a l'UCI, dues més. Tot i que la setmana passada es va arribar a fregar la vuitantena d'hospitalitzats, es va registrar una davallada i ara sembla que la xifra torna a pujar. En declaracions a aquest diari, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, alertava la setmana passada del perill que pot suposar que augmentin les persones ingressades. «No ens podem permetre tornar a col·lapsar el sistema sanitari», explicava. És per això que va fer una crida a la ciutadania perquè redueixi el contacte social i apliqui les mesures de prevenció del contagi establertes.

Tenint en compte la situació als hospitals comarcals, n'hi ha nou d'ingressats a Figueres, quatre més que la darrera actualització, fa tres setmanes. I hi ha dos professionals positius. Des de principis de mes, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha registrat 22 positius nous, s'han donat vuit altes hospitalàries i ha mort una persona més. D'aquesta manera, des de l'1 de juliol s'han registrat 182 casos positius de coronavirus, s'han donat 71 altes hospitalàries i s'han produït quatre defuncions.

Quant a Blanes, també hi ha nou pacients ingressats per coronavirus, se n'han registrat tres de nous respecte a l'últim recompte de dijous passat.

D'altra banda, cal tenir present que al còmput global hi ha molts ingressats de l'hospital de Calella, que tot i ser d'una altra província, pertany a la Regió Sanitària de Girona. Degut a un brot que es va produir fa un parell de setmanes, hi ha 28 pacients ingressats per coronavirus, nou a l'hospital d'aguts i dinou a l'àmbit sociosanitari, la majoria continuen asimptomàtics. El nombre de professionals positius i en aïllament per la covid-19 a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és de 21 persones, una més que la setmana passada.



Situació global a Girona

D'altra banda, la Regió Sanitària de Girona va sumar 112 casos i el total puja a 12.894 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 849 persones al territori –una més que diumenge. El risc de rebrot va baixar disset punts en 24 hores i està en 180,76, mentre que la setmana del 4 de setembre va ser de 215,35. Això vol dir que després del fort repunt, es va estabilitzant per sota dels 200. La velocitat de propagació del contagi puja dues dècimes i és d'1,27, i la taxa de confirmats per PCR de l'11 al 17 de setembre és de 86,97 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Girona, on hi ha restriccions des de la setmana passada, el risc de rebrot ha baixat 97 punts i ara és de 663,38, encara molt per sobre del de la setmana del 4 de setembre, quan va ser de 450,64. La velocitat de propagació del virus es redueix dues dècimes i està en 1,61, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 207,3 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.971 casos confirmats per PCR –30 més en comparació amb l'última actualització– i 2.481 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb deu persones ingressades per coronavirus, dues més que diumenge i una es troba a l'UCI.

A Salt, on també hi ha restriccions, el risc de rebrot va baixar sis punts i se situa en 414,32. La velocitat de propagació va pujar lleugerament i està en 0,71. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 816 casos –tretze més respecte a l'últim balanç– i 897 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de quatre, un a l'UCI.