Pugen els positius, el risc de rebrot i la propagació del coronavirus a Catalunya

Ahir Salut va confirmar 949 nous casos de coronavirus per PCR i va elevar la xifra total als 130.605. Són 324 positius menys que els informats diumenge. La xifra de casos amb totes les proves és de 154.589,uns 989 més. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.244 persones per coronavirus a Catalunya, onze més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 34 persones i ara són 788, dels quals 134 estan a l'UCI, deu més que diumenge.

D'altra banda, el risc de rebrot segueix per sota dels 200, però segueix pujant. Entre els dies 28 d'agost i el 3 de setembre, aquest indicador estava en 189,75 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana del 4 al 10 de setembre va baixar a 185,1 i ara –setmana de l'11 al 17 de setembre–, se situa en 168,08, sis punts més que diumenge.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), ja ha arribat a la frontera de l'1, quatre centèsimes més que la reportada diumenge. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre els dies 28 d'agost i 3 de setembre, l'Rt a Catalunya era de l'1 i durant la setmana del 4 al 10 de setembre va ser de l'1,02.



Vaga de residents

D'altra banda el Departament de Salut va xifrar el seguiment de la primera jornada de vaga dels metges interns residents (MIR) en un 37,28%, segons dades corresponents al torn de matí, mentre que el sindicat Metges de Catalunya, que ha convocat l'aturada, va informar d'una participació del 90%. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut ahir al migdia, 1.172 metges en formació estaven fent vaga, sobre una plantilla afectada de 3.144. A més hi havia 396 metges residents fent els serveis mínims. Per la seva banda, el sindicat parlava d'un seguiment «massiu» als hospitals i centres d'atenció primària de la primera jornada d'una vaga prevista per tres dies, per reclamar millores de les condicions formatives, laborals i retributives. Concretament, el document del sindicat informava d'un seguiment del 92% a Barcelona; del 91% a Girona; el 88% a Lleida i el 90% a Tarragona. El sindicat va qualificar d'«èxit rotund» la primera jornada de vaga dels MIR. Metges de Catalunya també va avisar el Departament de Salut que els residents i el conjunt de facultatius del sistema «estan farts de bones paraules i falses promeses». El sindicat considera que «plou sobre mullat» i adverteixen que la «indignació» només se superarà amb «mesures contundents per recuperar la dignitat de la professió mèdica». Finalment, els MIR van advertir que la vaga es podria allargar cinc dies més.