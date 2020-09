La selectivitat de setembre es fa al Palau Firal de forma extraordinària

Ahir va començar al Palau Firal la convocatòria de setembre de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a les comarques gironines, que s'allargaran fins dimecres 23. Com que ja ha començat el curs universitari, les proves gironines s'estan fent de forma extraordinària al Palau Firal de Girona, on s'uneixen tots els tribunals en un sol espai. A més, a causa de la pandèmia, les proves s'han fet més tard ja que la segona convocatòria es feia habitualment a principis de setembre. Aquest any a la província de Girona s'examinen 422 estudiants, una trentena menys que l'any passat.

La coordinadora de les PAU a Girona, Manuela Hidalgo, va explicar ahir que «cada alumne té assignada una cadira» i durant els tres dies de les proves «s'hauran d'asseure al mateix lloc». D'aquesta manera, si després hi hagués algun cas positiu es podria saber ràpidament quins són els alumnes més propers a ell. Sobre les mesures sanitàries, Hidalgo va apuntar que des de les PAU han mantingut «els dos metres de distància» de seguretat entre cada cadira, més que el que indica el Procicat pels centres escolars d'1,5 metres.

Hidalgo va confirmar que les PAU van arrencar amb «total normalitat» ahir al matí amb l'examen de llengua castellana. Només un parell d'estudiants van avisar que estaven aïllats de forma preventiva. En aquest cas, es respectarà el seu dret a convocatòria i properament se'ls avisarà perquè vagin en un tribunal especial, preparat per aquest tipus de casos.

La majoria d'estudiants aprovaven fer les proves al Palau Firal. L'Àngela González creia que els dos metres de separació entre cadires feia que «estiguessis més sola fent l'examen» i això la va ajudar a concentrar-se. Però altres com l'Albert Puig creien que les cadires «molt còmodes no eren» i que hi havia «molt poc espai», afegint que «el paper gairebé no hi cabia».

Aquest matí els estudiants s'examinaran de Llengua Catalana i Llengua estrangera. A la tarda faran més assignatures específiques en funció de la modalitat de Batxillerat que hagin estudiat. Demà dimecres serà l'últim dia de les proves, amb Història com a matèria comuna i la resta també seran segons cada modalitat.