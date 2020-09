El SEM activa el vol nocturn a l'Hospital Josep Trueta

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha començat a operar en vol nocturn a l'heliport de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. D'aquesta manera es donarà cobertura a la població del territori amb referència aquest centre hospitalari, unes 740.000 persones. Aquest servei s'activarà quan sigui necessari un trasllat interhospitalari en horari nocturn, entre el Trueta i algun dels centes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que el 50% d'aquests trasllats que actualment es fan en ambulància es facin mitjançant aquest helicòpter medicalitzat. Amb aquesta previsió, l'heliport del Trueta passaria a ser un dels més actius de vol nocturn en tot el territori català, segons ha informat el Departament de Salut.

Per tal de facilitar l'aterratge i l'enlairament per poder operar per la nit com a recurs HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) i donar un servei les 24 hores, el Trueta ha fet obres de millora de l'helisuperfície així com treballs d'abalisament i il·luminació de la instal·lació, que s'ha convertit en una helisuperfície de primer nivell. També s'han ampliat amb dos helistops més, que permeten que en determinats moments hi pugui haver fins a tres helicòpters alhora. Gràcies a aquestes millores, aquest centre acull de manera fixe l'helicòpter de comandament dels Bombers durant l'estiu i puntualment també durant l'hivern.

El vol nocturn estarà habilitat entre les 20.00 hores i les 8.00 hores de l'endemà tots els dies de l'any. El servei permetrà el trasllat de pacients que, per la seva complexitat o per necessitats del servei, han de ser derivats a altres centres hospitalaris i que també tenen una helisuperfície en horari nocturn. A més, suposarà major rapidesa en els casos de major urgència i s'alliberaran així recursos terrestres.

Vol pediàtric

La posada en marxa del vol nocturn implica també la incorporació d'equips d'alta especialització mèdica, com l'helicòpter neonatològic-pediàtric medicalitzat. Aquest recurs actua durant 16 hores diàries, des de les 7.00 fins a les 23.00 hores. L'increment de les hores de cobertura aèria suposa la incorporació d'un segon equip assistencial integrat per pediatres i infermers provinents de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental), que se suma al que està operatiu al Sant Pau de Barcelona.

Això permet, per exemple, que si un nounat prematur requereix ser traslladat de la Unitat de Neonatologia del Trueta a una unitat de Barcelona, ara es podrà fer en una quarta part del temps que costaria en una ambulància terrestre.

D'altra banda, ha entrat també en funcionament la primera càpsula d'aïllament per traslladar en helicòpters pacients crítics contagiats amb malalties altament infeccioses, com la covid-19. Catalunya s'ha convertit en la primera comunitat de l'Estat que ha desenvolupat un protocol per realitzar el trasllat segur d'aquests pacients en helicòpter.

La càpsula Isoark N36-7 evita la propagació del patogen durant el trasllat i redueix notablement la possibilitat d'infecció per part del personal sanitari, operatiu i aeronàutic implicat. A més, permet reduir el temps de trasllat interhospitalari d'aquest tipus de pacients, que fins ara només es podia fer mitjançant les unitats de suport vital avançat (SVA) terrestres del SEM.

Amb la posada en marxa del servei, l'Hospital Universitari Josep Trueta s'afegeix a altres helisuperfícies 24 hores ja disponibles com són les de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Bellvitge, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Parc Taulí, l'Hospital d'Igualada, l'Hospital de Reus, el Parc de Bombers de Lleida, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l'Hospital de la Cerdanya i l'Heliport de Vielha.

D'aquí a finals d'any, està previst que entrin en funcionament les helisuperfícies de Tremp, la de l'Hospital Joan XXIII a Tarragona, la de l'aeroport de la Seu d'Urgell i la de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell a Andorra. Un cop operatives, augmentaran els serveis nocturns i les unitats de Suport Vital Avançat (SVA) territorials que podran estar més disponibles en els respectius territoris.