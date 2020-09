El turisme holandès es converteix en el principal usuari de l'aeroport de Girona

El turisme procedent d'Holanda s'ha convertit en el principal usuari de l'aeroport de Girona-Costa Brava durant aquest estiu que la covid-19 ha convertit en atípic. Durant els mesos de juny, juliol i agost, malgrat la caiguda en picat del nombre de passatgers (situada al voltant d'un 87% respecte al juliol i agost de l'any passat), han utilitzat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar un total de 26.267 passatgers amb origen o destí als principals aeroports holandesos: 8.896 a Rotterdam, 6.948 a Eindhoven, 7.906 a Amsterdam i 2.517 a Maastricht. D'aquesta manera, s'observa un canvi de tendència respecte al 2019, quan el turisme britànic va ser el principal usuari de l'aeoport de Girona. En aquesta ocasió, la decisió de la companyia Jet2 de no connectar el Regne Unit amb la Costa Brava aquest estiu hi ha tingut molt a veure. En canvi, Transavia, que connecta amb dos aeroports dels Països Baixos, sí que ha mantingut els seus vols. Mentrestant, hi continua havent, per sobre de tot, l'omnipresent Ryanair, que ha mantingut les connexions tant amb el Regne Unit com amb els Països Baixos tot i que ha reduït el nombre de vols.

El turisme d'Holanda juga un paper cada cop més important per a l'aeroport gironí. En el conjunt de 2019, els passatgers amb origen o destí a alguns dels aeroports del país van augmentar un 5%, i es van convertir en el segon país amb major presència a les instal·lacions de Vilobí, després dels britànics. I aquest any, en què la pandèmia ha obligat a reduir la mobilitat i les xifres de viatgers han caigut en picat, els turisme holandès és el que ha suportat millor l'estocada de la covid-19 a l'aeroport de Girona. En total, 26.267 viatgers han passat aquest estiu per les instal·lacions de Vilobí amb origen o destí Holanda. Tenint en compte que durant els mesos de juliol i agost han passat per Vilobí un total de 73.178 viatgers (les dades del juny, quan encara hi havia les fronteres tancades, són irrellevants), això vol dir que el tràfic holandès ha suposat un 35% dels passatgers a l'aeroport. Es tracta, malgrat tot, d'unes xifres que se situen a anys llum de les de l'any passat, ja que al llarg de 2019 van passar per l'aeroport gironí un total de 247.701 passatgers d'aquest país.

Pel que fa a Brussel·les, ha estat una de les altres connexions que més èxit ha tingut durant aquest estiu. Les rutes amb la capital de Bèlgica han obtingut aquest estiu 12.635 viatgers, el que suposa un 17% del total dels usuaris de Vilobí d'Onyar.

En canvi, el turisme britànic, que l'any passat va liderar totes les estadístiques, ha experimentat aquest estiu una forta patacada i només 11.836 passatgers han utilitzat les seves principals connexions, que són Londres-Stansted (3.038 persones), Bristol (2.373), Manchester (2.308), Bournemouth (2.053), Leeds (1.244), Londres-Luton (449), Birmingham (270) i East Midlands (101). Les restriccions que ha imposat el Govern britànic per viatjar a Espanya, inclosa una quarantena per a tots els viatgers que tornin d'aquest país, ha tirat sense dubte enrere molts britànics, que a més han vist molt limitada la seva oferta per viatjar fins a la Costa Brava, ja que Jet2 ha cancel·lat totes les seves operacions.

Pel que fa a Alemanya, les seves connexions amb l'aeroport de Girona han sumat uns 9.990 viatgers durant els mesos de juliol i agost. Les rutes que han tingut més passatgers són la de Karlsruhe-Baden (3.321 viatgers), Weeze (3.115), Frankfurt (2.095) i Memmingen (1.459).

A l'extrem contrari, destaquen les baixes xifres que han tingut, a causa de la pandèmia, les connexions amb Itàlia i Rússia, que en els darrers anys havien registrat un important volum de passatgers.