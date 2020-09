El SOC atén més de 600 gironins sense feina ni estudis en dos anys

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha atès entre el 2018 i el 2020 un total de 622 joves gironins que no tenien feina ni estudis. A través del programa «Start Noves Oportunitats», que té l'objectiu de guiar els joves sense escolarització ni feina, el SOC ha incorporat 266 dels 622 joves atesos al sistema educatiu. D'aquests, 131 ha participat, a més, en programes de formació i inserció i 120 han cursat un Certificat de Professionalitat. Per últim, una quinzena més han formalitzat una preinscripció per entrar al sistema educatiu reglat.

Pel que fa a l'àmbit laboral, s'han realitzat un total de 158 contractacions per a 144 joves que no tenien feina.



Joves sense estudis ni feina

El programa està dirigit a joves sense escolarització ni feina i inclou diversos itineraris de llarga durada on els joves reben formació en competències bàsiques i transversals com també formació orientada a adquirir una professió. En aquest itinerari també es contempla la preparació per al retorn al sistema educatiu fins a un màxim de dos anys.

Els més de 600 gironins atesos signifiquen el 37% de total que han participat en programes actius a Catalunya i que el SOC també té en marxa al Maresme i al Vallès, on es treballa de forma conjunta, així com al Camp de Tarragona.

A més, la demarcació gironina és on més joves s'han atès, per davant del Camp de Tarragona (556 joves) i del Maresme i el Vallès, que han format 477 joves.

Durant els mesos de confinament per la pandèmia del coronavirus s'ha hagut d'adaptar el programa a un format telemàtic.

Des del mes d'agost d'enguany, s'ha iniciat una nova edició del programa amb l'objectiu de continuar donant suport als joves en aquest curs escolar. En total el programa ha atès 1.655 joves arreu de Catalunya que tenen entre 16 i 24 anys entre el 2018 i el primer semestre d'aquest any.