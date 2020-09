Cassà multarà amb més de 400 euros els qui abandonin objectes voluminosos al carrer

L'Ajuntament de Cassà de la Selva endurirà les sancions per aquells qui deixin objectes voluminosos abandonats al carrer i els multarà amb quantitats a partir dels 400 euros. De moment, la Policia Local ja ha obert sis expedients sancionadors a persones per llançar objectes i deixalles fora dels contenidors. Ara, l'Ajuntament vol instal·lar càmeres de vigilància en els llocs més problemàtics i així poder identificar i sancionar tots aquells qui deixin objectes voluminosos abandonats al carrer. En els vuit primers mesos de 2020, l'Ajuntament de Cassà ja ha recollit més de 100 tones d'objectes voluminosos que estaven a la via pública. En tot el 2018 se'n van recollir 105 i el 2019 ja van créixer a les 120.

Aquests mesos de juliol i agost, de les 27,42 tones de voluminosos que s'han recollit, 10,85 han estat objectes abandonats a la via pública. És a dir, s'ha fet un abocament d'escombraries i objectes voluminosos a la via pública en comptes d'utilitzar el servei gratuït a domicili que ofereix l'Ajuntament. Aquestes quantitats de voluminosos, no inclouen els matalassos, uralites i altres bosses d'escombraries que també es troben a la via pública i es recullen a traves d'altres canals.