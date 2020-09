Concentració a Girona Segona jornada de mobilitzacions dels residents

Prop d'un centenar de metges residents gironins es van concentrar ahir davant la seu de la Generalitat a Girona en la segona jornada de vaga convocada des del sector per reivindicar els seus drets. Entre altres aspectes, van admetre que estan «cansats» de la precarietat laboral que pateixen i la seva consideració com a «mà d'obra barata», situació que s'ha vist agreujada per la pandèmia. És per això que aquesta setmana han convocat una vaga laboral per millorar les seves condicions formatives, laborals i retributives. Salut va fixar el seguiment del segon dia en un 40%, i els metges, un 91%.