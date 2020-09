Demanaran restriccions de trànsit a l'avinguda Sant Jordi d'Olot ' d'Olot

Els veïns de la Plataforma No és un Vial, és un Carrer, ahir, a les dues del migdia es van posicionar amb pancartes en un pas de vianants de l'avinguda Sant Jordi. Es tracta d'un tram que és camí escolar amb uns senyals de velocitat màxima de trenta quilòmetres per hora.

Els veïns van sostenir partícules contaminants a les mans i van mostrar pancartes i emblemes contra el fet que l'avinguda sigui una via de trànsit de vehicles de tota mena. Van mantenir el trànsit tallat uns minuts i van cridar consignes. Van posar la protesta dins de l'àmbit de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

Els veïns van demanar que l'Ajuntament es replantegi quina ha de ser la mobilitat de la ciutat i més en concret de l'avinguda Sant Jordi. Van exposar que no poden suportar més el pas per «una via urbana» de camions de gran tonatge i de transport d'animals.

Van recordar que l'avinguda no està adaptada al pas de trànsit pesant. Van demanar un canvi de la manera de travessar Olot i de la tipologia del vehicle que és permès de travessar-lo. Van definir l'avinguda Sant Jordi com el sobreeixidor del trànsit que el centre de la ciutat no vol. Van anunciar que treballen en la presentació d'una moció en el ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a l'octubre. La moció demanarà restriccions del pas de vehicles pesants i de transports d'animals per la moció.

Han demanat que la Generalitat no oblidi la necessitat d'una variant que absorbeixi el trànsit de pas per l'avinguda Sant Jordi.