La Diputació reclama a l'Estat més autonomia financera per als ens locals

El ple de la Diputació va aprovar ahir, per unanimitat, demanar a l'Estat que doni més autonomia financera als ajuntaments per gestionar les conseqüències de la crisi de la covid-19. El text, promogut per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, insta l'Estat a modificar la llei d'estabilitat pressupostària (LRSAL), flexbilitzar la regla de despesa i permetre que els ajuntaments puguin disposar del superàvit del 2019 i els romanents acumulats per afrontar la crisi. De la mateixa manera, demana que aquells consistoris que no disposen de romanents puguin accedir a les ajudes del Govern estatal per tal que els ajuntaments no vagin «a dues velocitats» a l'hora de sortir de la crisi. D'altra banda, també insta el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, dotat amb un mínim de 150 milions d'euros l'any 2020 i 150 més per al 2021.

La Diputació va celebrar ahir, de nou, el seu ple de forma telemàtica. Tots els grups del ple (JxCat, ERC, Independents, PSC i CUP) es van conjurar per votar a favor d'una moció que demana a l'Estat que garanteixi la suficiència financera als ens locals per tal de sortir de la crisi de la covid-19. La moció recorda que la pandèmia «ha posat a prova la capacitat de resposta dels ens locals», i recorda que aquests han estat els que han donat els primers serveis a la ciutadania quan ha estat necessari. I, en aquest sentit, considera que les administracions locals han d'estar millor preparades, en l'àmbit financer, per tal d'afrontar les conseqüències de la pandèmia.

La moció insta el Govern espanyol a presentar «una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals», sobretot després que la proposta inicial (el Reial decret llei 27/2020) no hagi superat el tràmit parlamentari. L'acord, doncs, emplaça l'Estat a «flexibilitzar la regla de la despesa» i la LRSAL per tal que els municipis «tinguin més marge a l'hora de donar resposta a aquesta crisi». A més, demana que es garanteixi un crèdit extraodinari, amb una dotació mínima de 5.000 euros a fons perdut, per tal de garantir la recupearció econòmica i social de les entitats locals, i amb un fons addicional per afrontar els dèficis generats en el transport públic arran de l'aturada per l'estat d'alarma.

A més, també sol·licita al Govern espanyol que flexbilitzi les regles fscals amb l'objectiu que els ajuntaments puguin disposar del superàvit de 2020 i dels romanents acumulats per tal de poder destinar-los a mesures de reactivació econòmica.

El text aprovat per la Diputació, tanmateix, també dirigeix algunes peticions a la Generalitat. D'una banda, li demana que creï un fons de cooperació extraordinari per als ens locals dotat, com a mínim, amb 300 milions d'euros, i de l'altra, li demana que quantifiqui les despeses que han assumit els ajuntaments i que no els eren pròpies per tal de fer front a la pandèmia, amb l'objectiu d'habilitar una línia de compensació per als ens locals.

Més diners per al Gloria

El ple d'ahir també va servir per convalidar el decret de suplement de crèdit que permet incrementar en un milió d'euros la dotació inicial de la convocatòria de subvencions per pal·liar els desperfectes del temporal Gloria. Amb aquest increment, ja són tres els milions d'euros que l'ens provincial destina als ajuntaments gironins per ajudar-los a reposar aquelles destrosses que va provocar la llevantada i el temporal del gener passat. Hi ha fins a 142 ajuntaments gironins que són beneficiaris d'aquestes ajudes. Entre d'altres, els permetran reparar danys i desperfectes en camins o infraestructures provocats pel pas del Gloria. Perquè els municipis tinguin més temps per fer aquestes obres, el ple també ha aprovat ampliar fins al 30 de novembre el termini per executar i justificar els treballs.

Finalment, el ple també va aprovar tirar endavant una nova línia d'ajuts perquè les administracions locals s'adaptin al teletreball; sobretot arran de la situació generada per la pandèmia de la covid-19.