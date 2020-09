Adif acabarà al novembre el pont ferroviari sobre el Tordera devastat pel Gloria

La línia R1 recuperarà el trànsit ferroviari entre Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes (Selva) abans de final d'any. Les obres de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera, que va col·lapsar al gener amb el pas del temporal Gloria, arriben a la seva recta final. Adif preveu enllestir els treballs el mes de novembre i un cop es validi la seguretat de la infraestructura podran tornar a circular-hi trens. Actualment l'estructura del nou pont, de 220 metres, està completament enllestida i els treballs se centren ja en la col·locació de la via i la catenària. El director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Àngel Contreras, assegura que el nou pont ha guanyat en seguretat respecte l'anterior, que era de l'any 1954.

Entre els detalls del projecte que ajuden a millorar la seguretat de la infraestructura hi ha l'alineació dels pilars amb l'altre pont que també va caure amb el temporal Gloria, la carretera que connecta Blanes i Malgrat i que també la Generalitat està reconstruint a escassos metres del pont ferroviari.

La col·laboració entre les dues administracions fa que el conjunt de les dues infraestructures guanyi "resistència" a l'aigua, segons ha detallat el director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Àngel Contreras. També hi influeix els nous fonaments que s'han instal·lat, a 40 metres de profunditat respecte el llit del riu.

Pel que fa a l'estructura del pont, el disseny en forma d'ona fa que la inèrcia del pont vagi cap amunt i "s'allunyi" l'estructura del llit del riu i s'augmenti la protecció de les vies. També s'ha ampliat el nombre de pilars. "És un pont que està pensat per resistir", ha afirmat Contreras, que diu que la capacitat de retorn de la infraestructura és de 500 anys.

Adif n'ha explicat els detalls durant una visita d'obres amb representants dels Ajuntament de Malgrat i Blanes i del Consell Comarcal del Maresme. També hi ha assistit la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que s'ha felicitat pel fet que abans de final d'any es pugui reprendre la circulació de trens.

El calendari, de fet, és el previst des de que van començar les obres el passat mes de febrer, malgrat els inconvenients provocats a posteriori per la crisi sanitària de la covid-19: "No és res més que una molt bona notícia per al territori".El pressupost final de l'obra ha estat de 8,6 MEUR.