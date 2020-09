Girona està a punt d'esgotar el termini per adaptar les antenes col·lectives de TDT

La Subdelegació del Govern a Girona ha recordat que, a partir del 30 de setembre, s'acabaran les emissions d'alguns canals en les seves antigues freqüències de TDT i només es podran continuar veient a través de les noves. Per això, els edificis de tamany mitjà i gran han hagut d'adaptar la instal·lació d'antena i la ciutadania ha hagut de resintonitzar els seus aparells de televisió.

A la província de Girona, el 31 de juliol només hi havia un 75,4% dels edificis comunitaris que havia realitzat ja l'adatapció. Per tant, el govern de l'Estat recorda que els administradors de finques o els presidents de comunitats d'aquells edificis on encara no s'hagi fet el canvi han de contactar tan aviat com sigui possible amb una empresa instal·ladora registrada. Els habitatges individuals, en canvi, no necessiten fer aquesta adatapció. En cas que en un edifici o habitatge no es faci l'adaptació necessària abans de la data límit indicada, els ciutadans podran deixar de veure alguns canals, però la recepció es recuperaria quan es fessin els ajustos.