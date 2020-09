Interior recomana evitar una sortida massiva cap a la Cerdanya durant el pont de la Mercè

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, recomana evitar anar a la Cerdanya durant el pont de la Mercè. "Seria preferible no sortir", ha assegurat el conseller. Sàmper recorda que els possibles contagis que hi hagi durant el pont i cap de setmana no es coneixeran fins d'aquí a uns dies i, per tant, una sortida massiva podria ocasionar un cert "descontrol" sobre la pandèmia. Amb tot, el conseller admet que no es tracta de cap mesura restrictiva i assumeix que hi haurà gent que viatjarà malgrat la recomanació: "Qui acabi sortint, que tingui clar que és a les nostres mans evitar nous contagis. Tenim davant una pandèmia amb virus terriblement fort i fins que no tinguem vacuna no podrem enderrocar-lo".

En aquest sentit, el conseller demana parar molta atenció a les mesures generals del Departament de Salut sobre el rentat de mans, l'ús de la mascareta i el manteniment de la distància social. També aconsella reduir l'activitat social, especialment entre grups que no tenen un contacte freqüent entre setmana.

