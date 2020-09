MAPA | Pugen a 602 els grups escolars confinats a Catalunya

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 602, 141 més que els declarats dimarts, quan eren 461, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació. La conselleria ha posat en marxa un nou portal web on informarà diàriament de la situació que no inclou la dada del número de centres afectats. Fa 24 hores eren 348. En total, als centres educatius s'han detectat fins ara 1.123 casos positius, dels quals 970 entre l'alumnat, 147 entre docents i personal administratiu, i sis entre el personal extern. Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 10.594, 9.628 entre els alumnes, 837 entre docents i personal administratiu, i 129 entre el personal extern.

Segons les dades del portal, es mantenen dos centres educatius tancats del total de 5.136. Això representa el 0,04% del total. Es tracta de la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues a Barcelona.