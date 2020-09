La Regió Sanitària de Girona supera els 13.000 positius

A la Regió Sanitària de Girona es van sumar 174 casos més de coronavirus i, d'aquesta manera, es va superar el llindar de 13.000 positius des de l'inici de la pandèmia. Ahir ja n'hi havia 13.068. D'aquests, 10.724 s'han diagnosticat per prova PCR; 142 són epidemiològics, 272 són probables; 154 s'han detectat per prova ELISA i, finalment, 1.772 són de testos serològics. D'altra banda, de l'inici de la pandèmia han mort 849 persones al territori, les mateixes que dilluns. El risc de rebrot puja poc més d'un punt en 24 hores i està en 182,09. La velocitat de propagació del contagi baixa per sota d'1 i està en 0,99, i la taxa de confirmats per PCR del 12 al 18 de setembre és de 97,15 per cada 100.000 habitants. Hi ha 71 pacients ingressats, dos més que dilluns i catorze es troben a l'UCI, un de menys.



Tenint en compte el risc de rebrot, Manlleu, Vic Girona i Salt són els municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya que el tenen més elevat i el Gironès és la tercera comarca més afectada després de la Cerdanya –cal tenir present que aquesta comarca forma part d'una altra regió sanitària– i Osona. De fet, el risc a la Cerdanya va augmentant dia rere dia i ahir l'índex ja superava els 2.000 punts. Salut va admetre ahir que s'hi aplicarien restriccions similars a les ciutats de Girona i Salt.

Quant a la velocitat de propagació del contagi, Olot és el segon municipi de més de 20.000 habitants que la té més alta, amb una taxa de 2,65, després de Sitges. Aquest indicador mesura el nombre de persones de mitjana que pot contagiar una persona infectada.

Finalment, la taxa de persones infectades per cada 100.000 habitants a la Regió Sanitària de Girona és de 97,15.