Salut no descarta que les mesures restrictives a Salt i Girona s'allarguin quinze dies més

Salut va afirmar ahir que les restriccions adoptades a Girona i Salt des de dimecres passat per tallar la cadena de contagis de la COVID-19 es «comencen a notar» amb una tendència a la baixa del risc de rebrot. Tot i això, el gerent del CatSalut, Miquel Carreras, remarca que no es pot «abaixar la guàrdia» per evitar que els casos tornin a augmentar. El gerent va recordar que l'efectivitat de les restriccions extraordinàries no es tradueixen en una millora «immediata» de les dades, sinó que s'han d'analitzar passats uns dies. Ara, que fa quasi una setmana que s'han implantat, sosté que la tendència «és bona» però no descarta que s'hagin d'allargar: «Veurem com evoluciona, però a tots els llocs on s'han fet, han persistit com a mínim dues quinzenes».

En el cas de Salt, l'indicador del risc de rebrot va arribar a un màxim de 1.129,82 punts el dia 7 de setembre. Ahir es trobava 600 punts per sota i es va situar en 529,13. D'altra banda també cal tenir present que la xifra a finals de la setmana passada era més baixa que els darrers dies, que ha tornat a pujar. A Girona, el topall es va assolir el 16 de setembre quan la dada del risc de rebrot es va situar en 780,24 i ahir era de 556,16 (224,08 menys). Segons Carreras, la tendència és clarament «bona» però lluny, encara, d'allunyar-se del risc de rebrot alt (per sota dels 100 punts).

Per això, fa una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva i a continuar complint amb totes les mesures per frenar la propagació del virus. El gerent del CatSalut va exposar que hi ha diversos factors que van fer incrementar el risc de rebrot a les dues poblacions. D'entrada, l'augment dels casos de coronavirus que es van poder detectar als cribratges massius de Girona i a Salt. «Immediatament després d'un cribratge massiu detectem un augment del risc de rebrot», va puntualitzar Carreras. Malgrat tot, va remarcar que la majoria de contactes es produeixen en contactes socials. «La majoria de brots són de tipus familiar», va explicar Miquel Carreras, que també va posar el focus en els joves com el col·lectiu que ha d'extremar precaucions, sobretot perquè són els que tenen una vida social més àmplia i és més complicada «la traçabilitat» dels contactes estrets en cas de positiu de coronavirus.

Finalment, va demanar a les persones que hagin d'estar confinades que compleixin estrictament amb la quarantena prescrita. «Nosaltres treballem en la conscienciació i el consens, però si es detecten incompliments, enviem resolucions explícites recordant que cal complir amb l'aïllament», va dir Carreras.



Augment de casos

D'altra banda, tenint en compte els nous casos dels darrers set dies en comparació amb la setmana anterior, hi ha tres Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Girona que han presentat un increment de casos igual o superior a deu, però menys de trenta. Es tracta d'Anglès –on s'han detectat setze casos més fins a un total de 29–, Blanes –on s'han diagnosticat quinze més fins a un total de 50– i Palafrugell, on n'hi ha quinze més –fins a un total de 23. Malgrat tot, la situació global ha millorat respecte a la setmana passada, quan es van detectar augments de més de trenta casos a Girona i Bàscara, per exemple.

Tenint en compte els habitants, Anglès té una taxa de contagis bastant alta. L'alcaldessa del municipi, Àstrid Desset, va explicar ahir a aquest diari que els casos han sorgit de trobades familiars i d'amics i, és per això, que el consistori fa uns dies que ha iniciat una crida als veïns perquè redueixin l'activitat social.