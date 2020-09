Salut proposa reduir a sis persones el màxim permès en trobades socials

El Departament de Salut proposarà al Procicat reduir de deu a sis el nombre màxim de persones que poden participar en reunions socials a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ho va anunciar ahir després de l'empitjorament de la situació de la pandèmia. Va explicar que la proposta es portarà a la reunió del Procicat de dijous o divendres i que seria d'aplicació immediata en cas que s'acceptés. També va apuntar que si la mesura no funciona es retirarà.

De fet, el Departament de Salut no preveia arribar a una situació epidemiològica com l'actual a Catalunya fins a finals de mes. «Esperàvem aquests indicadors a finals de mes, no avui», va reconèixer el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. «Hem passat d'una velocitat de contagi de 0,9 a 1,13 en molt pocs dies, i d'una taxa d'infecció per sota de 80 a 90 també en pocs dies», va advertir. Va insistir en la importància d'adoptar «mesures individuals pensant en la col·lectivitat» perquè «el virus es multiplica», i a ser «igual d'exigents» a les cafeteries que a les escoles. Pel que fa a la mobilitat, tenint en compte el pont de la Mercè, va demanar una «mobilitat responsable» i pensar si és «estrictament necessari» moure's.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va plantejar la possibilitat del confinament de la Cerdanya per reduir l'expansió de la COVID-19, però part de l'executiu i Salut ho rebutgen. Des de Presidència van assegurar que Torra manté el mateix criteri que per a qualsevol territori en una situació delicada: «Si cal confinar-lo, que es confini». Però el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no veu «tècnicament» necessari confinar ara la Cerdanya, tot i que preveu aplicar mesures com les que s'han aprovat ja a Girona o Salt.



Pugen els indicadors a Catalunya

A Catalunya ahir es van declarar 881 nous casos confirmats per PCR i es va elevar la xifra total als 131.486. Són 68 positius menys que els informats dilluns. La xifra de casos amb totes les proves és de 155.527 (938 més). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.250 persones per coronavirus a Catalunya, sis més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en vint persones i ara són 808, dels quals 135 estan a l'UCI, un més que dilluns.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200, però continua pujant. Entre els dies 29 d'agost i el 4 de setembre, aquest indicador estava en 187,53 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 5 a l'11 de setembre va baixar a 169,59 i ara (setmana del 12 al 18 de setembre), se situa en 186,86, divuit punts més que el dia anterior.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), ja ha superat la frontera de l'1, 0,13 punts més que la reportada dilluns. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona. Entre els dies 29 d'agost i 4 de setembre, l'Rt a Catalunya era de 0,99 i durant la setmana del 5 a l'11 de setembre es va mantenir igual. Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.882 casos, una xifra superior als 6.305 positius detectats la setmana anterior.