Sant Jaume de Llierca pagarà 1.000 € al mes per tenir un caixer automàtic

L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, a la travessera on hi havia hagut un caixer. foto: Arxiu ddG/XV,

«És l'única manera», ha afirmat l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol (JuntsxCat). L'única manera perquè els veïns de la localitat puguin treure diners en efectiu d'un caixer automàtic és fer un contracte de serveis amb una entitat bancària i pagar entre 750 i 1.000 euros al mes.

Cargol ha explicat que després de mesos de contactar amb bancs i caixes el lloguer del caixer és l'única opció per tenir un servei de caixer al poble que els estalviï d'anar als pobles veïns i a Olot cada vegada que necessitin treure diners en metàl·lic del banc.

L'alcalde ha explicat que després d'haver exhaurit les negociacions per atraure una entitat bancària que posi un caixer i d'haver vist que hi ha bancs que estan disposats a posar-se un a canvi d'un lloguer, només els fa falta convocar un concurs públic perquè s'hi puguin presentar les entitats interessades en el servei. Ha avançat que la idea és que el caixer pugui estar operatiu a finals d'aquest any o a principis de l'altre.

Cargol ha considerat que l'Ajuntament té l'obligació de cobrir les necessitats dels veïns el màxim possible i ara els fa falta un caixer per poder treure diners. La localitat té un percentatge elevat de veïns de més de 65 que per obtenir diners en metàl·lic necessiten del transport públic o d'ajut dels familiars. Segons l'alcalde, la voluntat és cobrir un servei de primera necessitat que millorarà la vida dels veïns de la localitat.

L'únic caixer automàtic que hi havia a la localitat va ser assaltat la matinada del 12 de febrer, quan uns lladres van robar un vehicle i el van encastar en diverses ocasions contra la façana de la sucursal bancària. No van aconseguir el seu propòsit perquè és un carrer molt cèntric i l'estrèpit va fer sortir els veïns al carrer. Van deixar la sucursal destrossada i el caixer penjant dels cables. Des de llavors, no hi ha tornat a haver caixer a la localitat.

Més o menys, el mateix va passar a Tortellà, una localitat situada a pocs quilòmetres, on tampoc hi ha caixer automàtic.