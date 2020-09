El SEM activa els trasllats nocturns amb helicòpter a l'hospital Trueta

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha començat a operar en vol nocturn a l'heliport de l'hospital Trueta de Girona, amb l'objectiu de donar cobertura a les 740.000 persones que té com a població de referència. Segons va informar ahir el Departament de Salut, l'activació d'aquest servei es farà durant la nit quan sigui necessari un trasllat interhospitalari en horari nocturn, entre el Trueta i algun dels centres de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Es preveu que el 50% d'aquests trasllats que actualment es fan amb ambulància en horari nocturn amb destí Barcelona es facin mitjançant l'helicòpter medicalitzat del SEM. Amb aquesta previsió, l'heliport passaria a ser un dels més actius de vol nocturn en tot el territori català. A més, s'afegeix a un dels onze centres hospitalaris que ja compten amb aquest servei i entre els quals hi ha l'hospital de la Cerdanya.

Per tal de facilitar l'aterratge i l'enlairament per poder operar a la nit com a recurs HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) i donar un servei les 24 hores, el Trueta ha fet obres de millora de l'helisuperfície així com treballs d'abalisament i il·luminació de la instal·lació, que s'ha convertit en una helisuperfície de primer nivell. També s'han ampliat amb dos helistops més, que permeten que en determinats moments hi pugui haver fins a tres helicòpters alhora. Gràcies a aquestes millores, aquest centre acull de manera fixa l'helicòpter de comandament dels Bombers durant l'estiu i puntualment també durant l'hivern.

El vol nocturn estarà habilitat entre les 20.00 hores i les 8.00 hores de forma permanent. El servei permetrà el trasllat de pacients que, per la seva complexitat o per necessitats del servei, han de ser derivats a altres centres hospitalaris i que també tenen una helisuperfície en horari nocturn. A més, suposarà major rapidesa en els casos de major urgència i s'alliberaran recursos terrestres.



Vols pediàtrics

La posada en marxa del vol nocturn implica també la incorporació d'alta especialització mèdica, com l'helicòpter neonatològic-pediàtric medicalitzat. Aquest recurs actua durant 16 hores diàries, des de les 7.00 fins a les 23.00 hores. L'increment de les hores de cobertura aèria suposa la incorporació d'un segon equip assistencial integrat per pediatres i infermers provinents de l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Això permetrà, per exemple, que si un nounat prematur requereix ser traslladat de la Unitat de Neonatologia del Trueta a una unitat de Barcelona, ara es podrà fer en una quarta part del temps que costaria en una ambulància terrestre.