Una vintena de científics demana una avaluació independent urgent

La vintena de prestigiosos científics espanyols que el passat mes d'agost van advocar per dur a terme una «avaluació independent i imparcial» sobre la gestió de la pandèmia de covid-19 han reclamat que aquesta mesura es posi en marxa amb caràcter urgent i que l'Executiu central es comprometi a aplicar les seves conclusions.

Els autors han publicat un nou article en la mateixa revista científica que a l'agost, The Lancet, per concretar la seva proposta d'una avaluació independent per part d'un grup d'experts internacionals i nacionals sobre l'actuació del Govern i de les 17 comunitats autònomes.

En aquesta nova publicació, els científics signants concreten que l'avaluació ha de tenir caràcter d'«urgència», de manera que hauria de començar immediatament i informar periòdicament fins al final de la pandèmia. També creuen que cal un compromís per part del Govern i les comunitats autònomes per atendre les recomanacions proposades i actuar en conseqüència.

Igualment, també advoquen perquè aquesta mesura compti amb «un suport generalitzat» de partits polítics, associacions científiques, professionals de la salut, pacients i cuidadors i la societat en el seu conjunt. «La reacció a la nostra primera carta va ser positiva entre totes les parts interessades, i els governs haurien de capitalitzar aquest consens», al·leguen.



Independència del comitè

Per garantir «un procés reeixit», els signants de l'article recalquen que un dels principis rectors de l'avaluació ha de ser que es garanteixi la independència dels membres del comitè.

«Les persones que seleccionen els membres de l'equip d'avaluació, i els membres mateixos, han de ser independents del govern, no haver treballat en el govern i no tenir interessos en competència», indiquen.