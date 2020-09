Fer 200 quilòmetres a peu per salvar la Costa Brava

L'Alan Fortuny corre des de fa deu anys, i ara en fa un parell que va començar a prendre consciència del risc de degradació mediambiental que pateix la Costa Brava. És per això que primer va començar a fer donacions de caràcter personal a l'ONG Sèlvans i posteriorment a SOS Costa Brava, però volia fer alguna cosa més, i l'aturada forçosa de la covid-19 li va deixar temps per poder-li donar forma. D'aquí en va sorgir el projecte de la cursa Protecting Home: the non profit run, una cursa que es portarà a terme en format obert -és a dir, que cada corredor la podrà fer quan vulgui- des d'ara i fins al mes de desembre amb l'objectiu de recollir fons per a les dues entitats. El recorregut consta de sis etapes que en total cobreixen 200 quilòmetres, des de l'Albera fins a Palamós, i l'objectiu és que els participants puguin conèixer el paisatge del litoral gironí i els riscos als quals s'enfronta.

La cursa està impulsada conjuntament per la plataforma SOS Costa Brava, l'ONG Sèlvans i Alan Fortuny, amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar les dues entitats a salvar els boscos centenaris i aturar l'urbanisme desmesurat al litoral gironí. El projecte, que va començar amb un simple document de Word on Fortuny exposava la idea, es va gestar totalment de forma telemàtica, ja que l'impulsor de la idea viu a Alemanya. «De fet, alguns dels membres de SOS Costa Brava no els vaig conèixer personalment fins a l'agost, quan vaig venir a fer la cursa sobre el terreny», explica Fortuny.

Tenint en compte que la pandèmia impedeix l'organització d'actes multitudinaris, s'ha optat per una cursa amb modalitat «open», de manera que aquells que desitgin participar-hi tenen tres mesos -des del 15 de setembre al 13 de desembre- per realitzar les etapes que vulguin i al ritme que desitgin. «Aquest tipus de modalitat la fa compatible amb la covid, ja que en cap cas hi ha aglomeracions i alhora és molt respectuosa amb el territori», assenyalen des de SOS Costa Brava.

El recorregut comença a Cantallops, passa pels boscos de l'Albera i baixa per la Costa Brava fins arribar a Palamós. Són 200 quilòmetres de natura que es divideixen en sis etapes: Cantallops-Vilamaniscle, Vilamaniscle-Port de la Selva, Port de la Selva-Roses, Roses-l'Escala, l'Escala-Pals i Pals-Palamós.



Un circuït «molt variat»

Els participants podran fer-les totes sis o només les que desitgin. «La idea és que sigui una mena de Camí de Santiago, però amb l'objectiu de recaptar fons per salvar el nostre territori», assenyalen des de SOS Costa Brava. Segons assenyala Fortuny, es tracta d'un circuït «molt variat» i, el fet de poder-lo dividir en diferents etapes, pot fer que cada persona el pugui abordar de la manera que li sembli.

Tots aquells que facin la cursa seran cronometrats en cada etapa, a través d'una aplicació i uns punts de sortida i arribada a cada tram. D'aquesta manera, els amants de les curses podran competir amb la resta de participants, tot i que, segons els organitzadors, aquest no és el més important. El principal objectiu, assenyala Fortuny, és donar a conèixer «l'existència de boscos d'alt valor ecològic, paisatges amb una elevada biodiversitat i els punts de la Costa Brava que es troben en més risc d'urbanització». De fet, els organitzadors desitgen que aquesta cursa «es converteixi en un clàssic i que els participants, mentre corren, se sensibilitzin de la problemàtica del nostre territori». En aquest sentit, Fortuny assenyala que, «personalment, és una manera de sentir-me vinculat al meu país». «M'estimo molt d'on soc, i per això tinc ganes de seguir col·laborant i fent coses, sobretot ara que gràcies a la tecnologia és possible», assenyala.

Per poder participar en la cursa cal inscriure's al web de Protecting Home, que ja està actiu. Allà es pot trobar la descripció tècnica de totes els etapes, així com també una descripció dels espais a protegir. La inscripció té un cost de 49 euros, tot i que durant tot el mes de setembre hi haurà una tarifa promocional de 39 euros. Tots els guanys de la cursa aniran íntegrament a SOS Costa Brava i Sèlvans.