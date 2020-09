Un 6% de les 16.259 proves PCR fetes a l'alumnat són positius en coronavirus

Durant la primera setmana de curs escolar s'han efectuat 16.259 proves PCR entre l'alumnat català fins als 15 anys, uns tests que han resultat positius en el 6% dels casos. En va informar ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que va comparèixer en roda de premsa al costat de la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, per explicar les afectacions de la covid-19 als centres educatius de Catalunya quan es complien tot just deu dies de l'inici de curs.

Ramentol va assegurar que fins al moment «els circuits han funcionat de manera molt satisfactòria», ja que va apuntar que el grau de positivitat detectat entre la població adulta se situa en el 7,5%. Però també va indicar que l'Organització Mundial de la Salut situa en el 5% el percentatge de positivitat per sota del qual l'epidèmia es troba «en situació de certa estabilitat i control».

602 grups confinats a Catalunya

Cuenca va informar al seu torn que, a data d'ahir, el 91,5% dels centres escolars «no tenen cap grup estable confinat» -de manera que el 8,5% sí que en tenen-, unes xifres a partir de les quals va fer una «valoració positiva de l'inici de curs». En els centres educatius de Catalunya s'havien detectat fins ahir 1.123 positius per covid-19 que han obligat a confinar 10.594 persones (9.628 són estudiants), així com a dos dels 5.136 centres escolars catalans i 602 grups (141 més que ahir). Les dades es poden consultar al portal «traçacovid», en el qual el Departament d'Educació bolca des d'ahir la informació relativa als contagis en els centres.

Així, s'han detectat 970 positius entre l'alumnat català, 147 professors contagiats i 6 treballadors externs. Aquests positius han provocat al seu torn l'aïllament d'un total de 9.628 alumnes, 837 docents i 129 treballadors externs. El nombre de grups escolars confinats a Catalunya se situa ara en els 602 (quan ahir n'eren 461) però els centres confinats en la seva totalitat segueixen sent dos (el 0,04% del total), tots a la ciutat de Barcelona.

Defensen fer les PCRs a l'escola

Des de Salut no es recomana que de manera general les famílies entrin als centres educatius per acompanyar els fills quan se'ls hagi de fer una PCR, va afirmar Ramentol. En primer lloc, explicava que es treballa perquè les escoles siguin llocs segurs i l'entrada de persones alienes «sempre pot suposar una petita vulnerabilitat». D'altra banda, però, tant ell com Cuenca van insistir que l'entorn escolar és el més adequat per fer aquests proves ja que permet una bona organització i els alumnes estan amb els seus companys i tutors. Van afegir, però, que entenen que hi hagi famílies a qui això suposi un neguit. Per això, Ramentol va dir que les escoles tenen «autonomia» per acabar decidint com ho gestionen i Cuenca va afegir que podran «flexibiltizar» aquesta recomanació.

Quan comença l'aïllament de grup

Els dos departaments van enviar una nota amb aclariments als centres educatius sobre què fer davant d'un positiu a l'hora d'iniciar les quarantenes després d'haver detectat alguns dubtes. Així, es va insistir que el protocol diu que, tot i que els pares coneguin per vies «informals» que hi ha un cas positiu, els alumnes del seu grup han de tornar a l'escola l'endemà. Serà el centre educatiu qui informarà sobre què fer, en coordinació amb Salut.

Davant del neguit de pares perquè els fills hagin de tornar al centre després de comunicar-se un positiu, Cuenca va defensar que en la majoria de casos les PCRs es fan a les 24 hores i va afegir que «com a molt passen dos o tres dies». Tot i això, va defensar que els centres funcionen amb grups estables aïllats que fan que els alumnes de diferents grups no entrin en contacte entre ells i per això «no suposa major risc de contagi per a la resta de grups». Ramentol va afirmar que «és preferible sacrificar començar la quarantena ipso facto» per poder fer un procés ordenat, tant pel que fa a les PCRs com a l'organització de l'educació telemàtica que haurà de rebre el grup. «Parlem de nens i nenes sans, el cas ja no hi és, són sans fins que no es demostri el contrari», va afirmar, afegint que el risc assumit deixant que estiguin unes «hores o dies» més a l'escola és «assumible» en termes de salut pública.

Ramentol va defensar que els circuits estan funcionant però va reconèixer que els equips amb unitat mòbil que han començat a operar amb l'inici de curs són els que estaven preparats per a les residències. Davant l'augment de casos, va explicar que treballen per incorporar entitats del tercer sector i d'ONGs que ja van col·laborar amb Salut en la primera onada i així reforçar aquestes unitats mòbils destinades als centres educatius.