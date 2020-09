Aproven limitar a sis persones les reunions socials per reduir els casos

El comitè de direcció del Pla Procicat a proposta del comitè tècnic, va aprovar ahir al matí la proposta dels Departaments de Salut i Interior de limitar les reunions socials, tant en l'àmbit públic com privat, a un màxim de sis persones a tot el país, i no deu com fins ara. La limitació no s'aplica a persones convivents. Per contra, l'òrgan va anunciar que, ara per ara, no es tancaran els parcs infantils, tot i que considera necessari «reforçar» les pautes per a les famílies per a fer-ne un ús correcte i els elements de control per part de les administracions públiques locals.

Segons expliquen, en un comunicat, la decisió de limitar a sis persones les reunions socials té com a objectiu reduir el nombre de contagis per la covid-19 que ara es produeixen en l'àmbit interfamiliar i en l'entorn social més proper. D'acord amb aquesta mesura també se situa en sis el topall de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses.

Per contra, la direcció del Procicat va decidir per ara no tancar els parcs infantils però el Procicat recorda que cal «un ús racional» dels parcs infantils i demanen a les famílies que no s'hi accedeixi si ja hi ha un nombre important d'infants en aquell moment. També proposen limitar el temps d'ús i demanen a les administracions locals que reforcin els missatges informatius de prevenció.

