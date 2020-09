Banyoles presenta la nova rotonda d'accés al barri de Can Puig

Punt on es construirà la nova rotonda d'accés a Can Puig.

L'Ajuntament de Banyoles ha tancat un acord amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè es construeixi una nova rotonda per millorar l'accés a la C-66 pel barri de Can Puig. Aquesta rotonda s'iniciarà en breu i estarà inclosa en el projecte de millora de la variant de Banyoles, que ja ha estat licitada. Les dues obres es realitzaran simultàniament i es preveu que puguin estar acabades a finals del 2021.

La nova rotonda era un reclam dels veïns del barri de Can Puig i la seva construcció permetrà ordenar i oferir més seguretat als vehicles que circulin per l'accés de la variant de la C-66 així com els accessos al polígon industrial, la zona dels bombers i abocador i també per accedir a la ciutat de Banyoles. Aquesta obra es farà en terrenys municipals i per tant no caldrà expropiar cap propietat. En aquest sentit, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va recordar que «millorar l'accés a la variant des del barri de Can Puig era una llarga reivindicació dels veïns i veïnes a través del Consell de Barri de Can Puig, que finalment hem aconseguit i que es construirà en els propers mesos».



La variant de Banyoles

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va adjudicar a finals del 2019 el projecte de millora de la carretera C-66, en el tram entre Serinyà i Cornellà del Terri, coneguda com a variant de Banyoles i on s'aplicarà el sistema de carrils 2+1 i també ampliaran i allargaran els diferents accessos d'entrada i sortida en el seu recorregut. A més es preveu la construcció de diferents rotondes per eliminar cruïlles augmentant la seguretat pels 28.000 vehicles que diàriament hi transiten. L'obra suposa una inversió de 13,3 milions d'euros. Fa unes setmanes que han començat els treballs previs a l'inici de les obres.