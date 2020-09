La Creu Roja detecta que un 44% dels joves d'una campanya no porta bé la mascareta

Més de 13.000 joves gironins s'han conscienciat del risc de contagi de coronavirus en l'oci nocturn en els últims dos mesos. Així ho revela una campanya de la Creu Roja que s'ha estès a nou municipis de la província amb l'objectiu d'alertar i sensibilitzar els joves dels riscos associats a les activitats socials de nit. L'entitat s'ha dirigit a un total de 13.560 persones repartides per Blanes, Castelló d'Empúries, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Palamós, Platja d'Aro, Roses i Sant Feliu de Guíxols, i l'acció s'ha allargat des del 15 d'agost fins al 15 de setembre. La campanya ha estat promoguda pel Departament de Presidència del Govern.

En un comunicat, l'organització indica que més d'un 75% dels joves a qui s'ha dirigit s'ha mostrat «obert» a rebre informació sobre la pandèmia i a corregir actituds de risc, com ara no respectar les distàncies de seguretat. L'entitat ressalta que és la demarcació on més alta ha estat la receptivitat, mentre que a la província de Barcelona poc més de la meitat dels joves s'ha mostrat disposat a rebre informació.

Al llarg dels dos mesos de campanya, l'entitat ha repartit diversos agents informadors als municipis i s'han dirigit al col·lectiu d'entre 16 i 23 anys. Més enllà de sensibilitzar-los dels problemes relacionats amb la pandèmia, també han volgut saber quin nivell de coneixement té aquest grup d'edat sobre la covid-19.

Per fer-ho anaven acompanyats amb un metre per controlar si es garantia el metre i mig de distància de seguretat entre els joves que anaven amb grup i també es repartien mascaretes si algú no en portava. En els dos mesos de durada de la campanya se n'han repartit 14.786 als municipis gironins, i més de 70.000 a tot Catalunya.

Així, sobre l'obligatorietat de portar mascareta, més del 85% van indicar que s'aplica a tot Catalunya, mentre que un 14% va assegurar que la normativa només és vigent als municipis o zones sanitàries on hi ha brots de coronavirus. De fet, l'entitat remarca que només el 44% dels joves duia ben col·locada la mascareta quan els agents van dirigir-s'hi. En el cas de les noies, la meitat la duien ben posada, i pel que fa als nois només l'hi duia el 38%. Tot i això, Creu Roja sosté que «a mesura que la campanya ha avançat, el seguiment de les recomanacions per part dels joves ha anat en augment, i si durant la primera setmana menys d'un 40% duien mascareta, en l'últim tram ja la duia més de la meitat».

A més, pràcticament la totalitat dels joves és conscient del topall de 10 persones que en aquell moment es podien reunir, una normativa que ahir va canviar amb l'anunci del Procicat que les restringeix a un màxim de sis a partir d'ara.

A la pregunta de «quin sector d'edat és més propens a estendre els contagis», gran part consideren que els adolescents són el grup amb més opcions de contagiar el virus, però una part considerable també considera que és la gent gran.

Més de 114 mil joves informats

Girona, Lloret i Palamós són els tres municipis on més joves han estat sensibilitzats i on més mascaretes s'han repartit durant la campanya, mentre que Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Roses són les localitats on menys activitat s'ha concentrat. Pel que fa a les xifres globals, a tot Catalunya s'ha arribat a més de 114.000 joves i s'han distribuït més de 70.000 mascaretes. Ara, la Creu Roja seguirà fent campanya a través de les xarxes socials durant dues setmanes més coincidint amb l'inici escolar i universitari.