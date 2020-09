Empitjora la situació epidemiològica a Salt amb el risc de rebrot per sobre dels 600 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 13.291, 149 nous contagis segons el darrer balanç del Departament de Salut.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 854 persones al territori (tres més que les informades fa 24 hores).

Hi ha 72 pacients ingressats (quatre més), 15 dels quals a l'UCI (-1).

El risc de rebrot torna a pujar després que baixés respecte a dimarts en 13 punts. En concret, en les darreres 24 hores puja en 15 punts i està en 184,21, mentre que la setmana del 7 de setembre va ser de 212,82. L'Rt torna a pujar i està en 0,96, i la taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 de setembre és de 89,40 per cada 100.000 habitants.

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot sí que torna a baixar, ho fa en uns vuit punts i ara és de 374,83, ja per sota del de la setmana del 7 de setembre, quan va ser de 762,64. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,82, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 189,15 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 2.059 casos confirmats per PCR (25 més en comparació amb l'última actualització) i 2.574 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb 13 persones ingressades per coronavirus (+2), tres de les quals a l'UCI (+2).

Salt

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot es dispara i puja uns 124 punts fins a 622,10. L'Rt puja i supera l'1, fins a l'1,19. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 863 casos (22 més respecte a l'últim balanç) i 946 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de 3 (-1), un a l'UCI. Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions en els últims dies.

Salt, tercer municipi català amb més risc de rebrot

Manlleu, Vic i Salt, per aquest ordre, són els municipis catalans que apareixen en el rànquing amb el risc de rebrot més alt. Manlleu segueix en la primera posició amb 982,30 (+22); Vic es manté en segona posició amb 652,74 (+14), i Salt entra en tercer lloc amb 622. Pel que fa a la taxa de transmissió, els tres municipis que la tenen més alta són Sitges (3,20), Sant Just Desvern (2,56) i Amposta (2,50).

