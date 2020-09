Equips mòbils es despleguen a Girona per realitzar proves PCR a escoles i residències

Salut ha començat a desplegar els equips mòbils que s'encarreguen de fer les extraccions de mostres per fer les PCR als centres educatius i a les residències de les comarques gironines on es detecti un cas positiu de covid-19. Són nou equips repartits estratègicament arreu de la regió sanitària de Girona i formats per 33 professionals. L'objectiu d'aquests equips específics és agilitzar la presa de mostres i descongestionar l'atenció primària, que fins ara s'encarregava d'aquesta tasca. Aquest dijous un dels equips ha començat prenent mostres a vint alumnes de primer de Batxillerat de l'escola Bell-lloc de Girona, on han extret 20 mostres. Als estudiants els fan frotis nasals, menys invasiu i menys molest que els nasofaringes.

Els equips mòbils s'activen quan es detecta un positiu de covid-19 en algun centre educatiu o residencial de les comarques gironines. Aleshores, un dels equips –format per un professional d'infermeria i dos auxiliars- es desplaça per fer l'extracció in situ a tot el grup afectat i que ha estat contacte directe amb el positiu. D'aquesta manera, agilitzen la presa de mostres i, alhora, descongestionen l'atenció primària.

L'ICS Girona ha començat a desplegar els equips mòbils aquest dijous. "Comencem amb tres equips per fer la presa de mostres de frotis nasal a les escoles amb classes on hi ha hagut un positiu i, també, en l'àmbit residencial", ha explicat la coordinadora dels equips i responsable de l'Atenció Continuada i Urgent Territorial (ACUT), Ester Fages. Avui s'han desplaçat a tres escoles i a una residència geriàtrica.

Els equips mòbils els formen un total de 33 professionals organitzats en nou equips. "Són professionals de nova contractació", ha concretat Ester Fages que subratlla que, fins ara, eren els professionals d'atenció primària els que s'encarregaven de les extraccions i que la creació dels equips mòbils permet "alliberar càrrega" als CAP.

La previsió és que l'1 d'octubre s'hagin desplegat completament els equips mòbils. Els equips tindran la seva base al CAP que els toqui per zona, des d'on sortiran amb cotxe per fer les extraccions que tinguin assignades diàriament. Al final del dia, les mostres s'enviaran al laboratori territorial per a l'anàlisi i la previsió és tenir els resultats en 24 o 48 hores. Ester Fages ha explicat que, sempre que es pugui, activaran l'equip "d'avui per avui o per demà": "Habitualment no anirem més enllà de les 48 hores, però dependrà de si tenim les autoritzacions dels pares en el cas del les escoles".

Els equips estan gestionats per la responsable de l'ACUT, al Güell, que organitzarà la tasca diària en funció de les instruccions que doni l'Agència de Salut Pública sobre els centres educatius i residencials on cal intervenir per haver detectat casos. L'equip de l'ACUT serà el que mantindrà la comunicació amb l'equip d'atenció primària de referència amb el centre escolar o residencial on cal intervenir, així com amb els gestors Covid i RECO (referents covid escolars), segons la població diana. En el cas en que fos necessari reforçar un equip mòbil, els professionals de suport serien del mateix equip d'atenció primària de la zona de referència.

Repartits arreu del territori

Encara que els equips estiguin ubicats en una zona, seran flexibles i es podran desplaçar segons les necessitats del moment. Per distribució territorial, hi haurà un equip mòbil al CAP Garrotxa d'Olot per donar cobertura a tota la Garrotxa i el Ripollès, un al CAP Banyoles per gestionar els centres del Pla de l'Estany, un a Figueres per la zona de l'Alt Empordà, dos al Güell per donar sortida a les necessitats de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Celrà i Cassà de la Selva, un a Sant Feliu de Guíxols pels centres del Baix Empordà, un al CAP de Santa Coloma de Farners pels centres de la Selva interior, un a Blanes per la Selva marítima i Tordera i un altre equip a Canet per acabar de cobrir la zona de l'Alt Maresme.

Girona i Salt

El desplegament comença a la zona de Girona i Salt, ciutats on actualment es registren més casos de covid-19. Aquest dijous, un dels equips mòbils s'ha desplaçat fins a l'escola Bell-lloc de Girona, on hi ha un grup de primer de Batxillerat aïllat pel positiu d'un alumne. Aproximadament en una hora, l'equip ja ha fet les vint extraccions.

"El fet que vinguin fins aquí és molt còmode, tant pel centre com especialment per a les famílies", ha explicat el director del Bell-lloc Ignasi Canals. I segurament l'equip haurà de tornar a l'escola perquè, segons ha concretat Canals, avui mateix han tingut constància d'un altre positiu, en aquest cas a tercer d'ESO. "A banda de ser més còmode, que puguin venir al centre dona serenitat i tranquil·litat a tothom", ha afegit Canals.

Un per un, i amb els professionals equipats amb els Equips de Protecció Individual (EPI), els alumnes han anat entrant a l'espai habilitat al pavelló de l'escola per prendre les mostres als estudiants. Una extracció que ara és nasal i, per tant, menys molesta. "Des d'ahir fem frotis nasal en comptes de nasofaringe, que és més senzill, menys molest i més ràpid", ha dit Fages.

A banda de la presa de mostres a centres educatius i residencials, els equips mòbils també s'encarregaran de cribratges poblacionals en cas que calgui fer-ne per la situació epidemiològica.