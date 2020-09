Esquerra reclama la restitució de totes les freqüències d'alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona

Esquerra Republicana presentarà una moció al Senat per reclamar al govern espanyol que restitueixi totes les connexions per alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona que hi havia abans de la pandèmia. Així ho ha anunciat aquest dijous el senador Jordi Martí acompanyat de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el vicealcalde de Girona, Quim Ayats. Segons ha avançat Deulofeu, també demanen que Renfe incorpori una nova freqüència entre Barcelona i Girona i Figueres que surti a dos quarts de nou del vespre per omplir el buit que hi ha entre els trens de les set de la tarda i les 21.40 h.

Martí ha lamentat que la reducció de freqüències "dificulta molt el desplaçament fins al lloc de treball" dels viatgers i, en molts casos, acaben optant per utilitzar el vehicle privat o altres línies com l'autobús o el Mitja Distància, fet que suposa "triplicar el temps invertit en el desplaçament". Segons el senador, si es recuperen les freqüències es facilitarà "l'activitat econòmica" entre les dues capitals gironines i la ciutat comtal. El text s'ha treballat conjuntament amb alguns dels usuaris afectats per la reducció de trens.

La petició d'ERC al Senat arriba després que el plenari de Figueres aprovés per unanimitat una moció que feia la mateixa petició al govern espanyol. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha detallat que aquest text intentava "donar veu als usuaris que estan patint una situació complicada".

Per la seva banda, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha recordat que la línia entre Figueres i Barcelona és "la més utilitzada de tot l'Estat" i per això cal apostar per augmentar l'oferta amb més freqüències que les actuals. El senador Jordi Martí ha conclòs que la política de Renfe de no restablir les freqüències "no s'entén", ja que durant la pandèmia "és indispensable mantenir i millorar la quantitat i qualitat del transport públic".