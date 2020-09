Protesta a la plaça del Vi de Girona en l'últim dia de vaga dels metges residents

Metges residents gironins es van concentrar ahir al vespre a la plaça del Vi en l'últim dels tres dies de vaga per reivindicar millores retributives, formatives i laborals. Paral·lelament, al matí, una trentena de metges del sindicat Metges de Catalunya es van reunir davant la seu de la Generalitat per exigir a Salut una «injecció urgent de recursos per recuperar una sanitat malalta». D'altra banda, també van demanar millores amb caràcter «urgent».

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus