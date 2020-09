Recollida de residus a Besalú per conscienciar els joves

Unes trenta persones van participar en la recollida de residus al voltant de Besalú que va tenir lloc el diumenge dia 20 de setembre. Segons ha explicat un dels organitzadors, Joan Balateu, l'activitat estava dins de l'àmbit de la campanya «Let's Clean Up Europe» . Es tracta d'una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats de manera il·legal als boscos, platges i marges de rius.

Balateu ha explicat que l'acte va ser organitzat pel Consell Local de la República amb l'objectiu de «despertar sensibilitats entre els joves». Els participants es van reunir a 2/4 d'onze del matí i es van repartir en tres grups d'entre deu i quinze persones cadascun. Cada grup va treballar en una àrea. Així van netejar el sector dels Horts, Can Camps i Can Ring.

Durant dues hores, van recollir papers, llaunes de begudes, plàstics, guants, mascaretes, ampolles de plàstic, mocadors de paper, ferros... En la major part dels casos es tractava de materials que es mantenen inalterables al pas dels temps.

«És impressionant el que arribes a trobar tot caminant», ha comentat Joan Balateu. Explica que les àrees netejades són llocs on la gent va a passejar o a reunir-se. En un sol indret van trobar vint-i-quatre llaunes de cervesa. Al final, van recollir deu bosses d'escombraries.

Balateu ha explicat que a part del «Let's Clean Up Europe» els veïns de la zona de Can Ring cada any fan una recollida de residus al seu barri. Expliquen que cada any recullen tota mena d'estris, «des de pneumàtics a mobles».

Una altra netejada important va ser la que va tenir lloc pocs dies despres del temporal Gloria. Unes setanta persones van netejar mig quilòmetre de la llera del Fluvià, on s'havien acumulat tota mena de residus.