Renfe recupera dues connexions més d'Avant entre Girona i Barcelona

Figueres i Girona recuperaran dos nous trens d'alta velocitat Avant -un al matí i un a la tarda- que connectaran amb Barcelona a partir del dilluns 5 d'octubre. El primer d'ells sortirà de Figueres a les 7.10 hores del matí. Això permetrà als viatgers arribar a la capital catalana prop de les vuit del matí, una de les demandes que tenien els usuaris dels Avant des de Girona i Figueres que treballen a la capital catalana. El segon serà de tornada, amb sortida a dos quarts de set de la tarda des de l'estació de Sants. Aquest últim tren començarà a circular just un dia abans, el diumenge 4 d'octubre. Amb aquestes dues noves connexions, els viatgers gironins compraran amb vuit trens diaris d'alta velocitat que connectaran amb Barcelona.

D'aquesta manera, Renfe recorda en un comunicat que a poc a poc van recuperant les freqüències habituals, ja que la falta de demanda durant el confinament havia obligat a la companyia a reduir el nombre de trens. D'altra banda, el tren que sortirà al matí des de Figueres-Vilafant seguirà cap a València, ampliant els serveis de connexió entre Catalunya i la Comunitat Valenciana.

Per tal de garantir les mesures de seguretat per evitar la propagació de la covid-19, Renfe recorda que durant el viatge en tren és obligatori l'ús de mascaretes per part de tots els viagers. Així mateix, per raons de seguretat sanitària, no es presten els serveis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa i venda d'articles. En canvi, Renfe distribueix tovalloletes desinfectants als seus viatgers a bord i ha reforçat les mesures d'higiene i desinfecció en tots els seus trens.

Segons assenyala la companyia ferroviària en un comunicat, ja disposa del certificat AENOR dels protocols de neteja i desinfecció dels seus trens contra la covid, en el marc del programa Objectiu Tren Segur dissenyat per la companyia per garantir que els seus serveis són operats amb les majors garanties higienicosanitàries.



Les queixes dels passatgers

Aquest estiu, els usuaris de l'Avant entre les comarques gironines i Barcelona van protestar públicament perquè Renfe no va restablir els mateixos horaris que tenia abans de l'estat d'alarma, sinó que va suprimir freqüències, de manra que en molts casos no podien arribar a temps al seu lloc de treball o tornar de la ciutat comtal després de treballar. En un comunicat conjunt, els usuaris de l'Avant gironí van voler fer pública la seva queixa per la gestió que Renfe havia fet arran de la pandèmia del coronavirus. «La nostra disconformitat rau principalment en el nul restabliment dels horaris un cop aixecat l'estat d'alarma, el qual impossibilita l'assistència laboral a gran part dels usuaris d'aquesta línia», van criticar.

De la mateixa manera, van lamentar que els nous horaris fessin que hi hagués grans intervals de temps sense trens disponibles, que en alguns casos es podien arribar a allargar fins a tres hores -per exemple, entre les 12.45 h i les 15.40 h.



El descens de passatgers

Fonts de Renfe van defensar des del primer moment que el restabliment de trens s'havia fet d'acord amb el descens de la demanda -segons van indicar, durant els mesos d'estiu l'ocupació dels trens es va situar en el 50%- i van garantir que, si creixia la demanda, augmentaria també el nombre de freqüències. En primer lloc, el que es va recuperar van ser sis freqüències, a finals d'estiu ja n'hi van haver set i a partir del 6 d'octubre ja seran vuit.

Els usuaris, però, no consideraven vàlid l'argument esgrimit per Renfe amb relació al descens de la demanda, sinó que el van qualificar d'«esbiaixat», perquè hi ha molts usuaris que s'han vist obligats durant mesos a desplaçar-se en trens de mitjana distància o en vehicle propi.