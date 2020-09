Salut deixarà de fer cribratges massius a la població i se centrarà en les proves a escoles

El Departament de Salut deixarà de fer majoritàriament cribratges poblacionals per passar a centrar-se en els que es faran als centres escolars com a estratègia per aturar les cadenes de transmissió. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va afirmar que el centre educatiu és un entorn «privilegiat» a l'hora de saber la incidència de la pandèmia i per això quan es detectin territoris on aquesta s'estigui disparant «l'escola serà el punt prioritari» on es farà el cribratge. El primer d'aquests es farà avui a l'escola Puig-Agut de Manlleu, on s'ha detectat un augment en els darrers dies, i també se'n faran a altres punts com l'Hospitalet de Llobregat i el barri de Sants de Barcelona.

Ramentol va explicar que l'experiència adquirida des que es van començar a fer els cribratges poblacionals a mitjans de juliol els ha permès concloure que són més efectius com «més ajustats» a les finalitats perseguides. Per això, va dir que als centres educatius «s'hi reflecteix» el que passa a la comunitat i són un bon punt per saber què està passant.

Per això, quan es detecti una incidència a l'alça de casos en un territori, municipi o barri la nova estratègia serà anar a l'escola com a «punt prioritari» per fer tests PCR.

Així es farà avui a Manlleu, tot i que en aquesta població també s'està fent un cribratge poblacional. Tot i això, l'escola Puig-Agut serà la primera en què es farà un d'aquests cribratges a les escoles, amb la previsió que es facin fins a 500.000 PCR fins al 15 de novembre.

El proper dimarts es començaran les proves a l'escola Barrufet de Sants i al centre Joaquim Ruyra i l'institut Fontserè de l'Hospitalet de Llobregat. La secretaria general d'Educació, Núria Cuenca, no ha descartat que aquesets proves es facin en més centres del bari de La Florida de l'Hospitalet, on han confirmat que hi continua havent una alta incidència de la pandèmia.

«Contextos concrets»

Per últim, Ramentol va indicar que els cribratges es faran segons l'anàlisi de la situació epidemiològica de cada territori i que si es determina que encara es pot afinar més, les proves es faran en contextos concrets. «Si hi ha sospita d'un augment de la transmissió comunitària, utilitzarem l'escola com a porta d'entrada i si hi ha alguna cosa més específica, anirem a allò més específic». «Però la porta d'entrada a la comunitat serà l'escola», va resumir Ramentol.

El cribratge poblacional de Manlleu ha tingut lloc al llarg d'aquesta setmana i finalitzarà dilluns.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus