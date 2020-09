Superar la COVID en menys d'una setmana als 60 anys

Dos pacients d'edat avançada amb covid-19, una dona i un home de 59 i 66 anys, han estat donats d'alta hospitalària en tot just 6 i 8 dies dins d'un assaig clínic de la Unitat CRIS de Recerca i Teràpies Avançades de La Paz per a adaptar a pacients amb covid-19 una teràpia cel·lular que s'utilitza en pacients oncològics infantils.

Tots dos presentaven els símptomes típics de la covid-19, com la pneumònia bilateral i necessitats d'oxigen, i han evolucionat de manera favorable i ràpida. Tot i que l'assaig no està dissenyat en aquesta primera fase per respondre a l'eficàcia, aquest plantejament té esperances basades en la immunoteràpia.



Ràpida recuperació

«És un assaig que ja està en marxa, s'ha infós a dues persones adultes i totes dues s'han recuperat aviat, als sis i vuit dies ja estaven a casa sense necessitat d'oxigen amb una recuperació molt cridanera i primerenca», comenta el cap de Hematoncológica Pediàtrica de La Paz i director de la Unitat CRIS de Recerca i Teràpies Avançades de l'hospital, Antonio Pérez Martínez.

«Encara és aviat per parlar d'eficàcia, però sí que es pot parlar de tolerància adequada. Per a l'efecte terapèutic encara hem d'esperar a finalitzar almenys la fase II de l'assaig. Per això, necessitem ajuda econòmica per accelerar aquest assaig i que se'n beneficiïn el màxim nombre de pacients i salvar vides», afegeix.

Aquest assaig clínic, que es troba encara en la seva Fase I, busca un finançament global de 500.000 euros i proposa extreure un tipus especial de limfòcits T (cèl·lules del sistema immunitari especialitzades a destruir cèl·lules infectades i tumorals) de pacients recuperats del coronavirus de la covid-19 i infondre'ls en nous pacients infectats, que es recuperaran molt més ràpid i amb els mínims efectes secundaris.