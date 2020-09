Tres detinguts després de fugir d'un control a Maçanet amb 3 quilos de marihuana

L'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona que van fugir d'un control a Maçanet de la Selva amb més de 3 quilos de marihuana al cotxe. Els agents havien muntat un control de pas de vehicles per prevenir robatoris a l'entrada de la urbanització Montbarbat. Cap a dos quarts de set de la tarda de dimarts, els agents van veure un cotxe que s'apropava al control i que, de sobte, va girar cap a un camí. Després d'una breu recerca, els Mossos van localitzar el vehicle enmig d'un camp.

Durant la identificació dels tres ocupants, els agents van deduir, per les marques de fang del cotxe i d'un dels seus ocupants, que el turisme s'havia aturat en uns matolls abans que el localitzessin.

Quan els Mossos van inspeccionar la zona, van trobar una caixa amb tres bosses que contenien 3.113,54 grams de marihuana. Per aquest motiu, els van detenir com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. A més, també van comprovar que la conductora no disposava de permís de conduir.

Els detinguts tenen 48, 29 i 26 anys, són de nacionalitat italiana i albanesa i veïns de Sils i Vidreres. Els han arrestat com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. A la conductora li han obert diligencies penals per un delicte contra la seguretat viària per conduir sense carnet.

Els detinguts, dos dels quals no tenien antecedents, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners al llarg d'aquest dijous.