USTEC critica el «caos de la reobertura» dels centres educatius i acusa de «falta de responsabilitat política»

La Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs/IAC) va acusar ahir el Departament d'Educació de «falta de responsabilitat política» «pel caos de la reobertura» dels centres educatius.

En un comunicat, USTEC va denunciar «la falta de voluntat política per donar sortida a totes les situacions que eren previsibles en la tornada als centres». «Hem arribat a un punt en què ja no sabem si la improvisació i la irresponsabilitat són fruit de la manca de voluntat política o de la incapacitat per exercir les funcions dels llocs de treball que ocupen els responsables polítics d'Educació», lamentava la nota de premsa.

El text afirmava que els centres educatius «no han rebut el material adequat ni en quantitat suficient» per fer front a la crisi de la covid-19, i afegia que tampoc es mantenen les distàncies de seguretat física determinades per les autoritats sanitàries. També va denunciar que «no s'han facilitat instruccions concretes segons tipologia de centres o per especificitat de tasques».

Així mateix, des del sindicat es va censurar que «no s'ha enviat cap tipus d'instrucció a les direccions sobre com gestionar administrativament els casos de persones vulnerables» ni s'ha remès «cap informació a les persones que havien de tramitar una baixa per ser especialment sensibles».

Tot l'anterior, sumat a d'altres mancances, va portar el sindicat USTEC a demanar a la Conselleria d'Educació que «abandoni immediatament el paradigma economicista per situar-se en el paradigma de la salut i la vida». I alertava que «si no ho fa així, no està entenent que tenim un problema de salut pública», defensava el comunicat.