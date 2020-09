Els centres d'atenció primària admeten col·lapse a les consultes telefòniques

Recentment, diversos usuaris han mostrat la seva queixa pel fet de trucar al seu centre d'atenció primària (CAP) de referència i no rebre cap resposta. Aquesta incidència s'ha incrementat, especialment, a CAPs de Girona i Salt, on fa setmanes es van fer cribratges massius per detectar asimptomàtics de coronavirus i, com a conseqüència, «es van agreujar els problemes d'accessibilitat telefònica», explicava ahir el responsable de qualitat i seguretat del pacient en l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de Girona, Albert Alum a Diari de Girona. De fet, Alum va admetre que el col·lapse en les consultes telefòniques és un problema que fa setmanes que perdura. «Estem fent un estudi de viabilitat per comprovar quina és la solució més eficient, ens cal canviar algunes centraletes telefòniques per disposar de més línies d'entrada», explicava Alum, tot i que també admetia que amb el canvi de model assistencial, «els usuaris han d'anar fent ús d'altres canals per qüestions més burocràtiques, així descongestionaran la càrrega assistencial dels sanitaris, i de retruc, les línies telefòniques».

Ja fa uns mesos que Salut està impulsant l'assistència no presencial, mesura que s'ha pres, en gran part, per evitar aglomeracions d'usuaris als CAPs tenint en compte la situació epidemiològica actual.

«Recomano als usuaris que per adreçar-se al seu centre de referència contactin amb l'espai La meva salut i expliquin, a través d'un missatge, el motiu de la consulta. En menys de 72 hores, el personal administratiu –que té formació sanitària –gestionarà la petició amb total confidencialitat i la derivarà al professional sanitari convenient. Aquest es posarà en contacte amb el pacient i concertarà una cita prèvia presencial o bé resoldrà el dubte de forma telemàtica, si es pot», explicava Alum.

Respecte a les persones més vulnerables que no tenen accés a les noves tecnologies, o bé per manca de recursos o per desconeixement, Alum va explicar que poden trucar al centre i, com a últim recurs, anar-hi presencialment.

«Entenem que el nou model assistencial presenta dificultats. A poc a poc estem aconseguint que els usuaris s'hi acostumin tot i que n'hi ha que es mostren reticents. És per això que intentem fer pedagogia a aquells usuaris que els costa adaptar-se, ens interessem per ells i els oferim un tracte més individualitzat», va afirmar.

D'altra banda, la situació assistencial ha anat millorant progressivament des del pic de la pandèmia, quan només s'atenien al CAP les consultes més urgents i es feien proves imprescindibles. «Estem intentant incrementar l'activitat presencial i trobar l'equilibri entre aquesta atenció i la telefònica i virtual que hem fet durant els mesos de pandèmia», explicava Albert Alum. Sobre aquest aspecte, el responsable de qualitat també va dir que molts professionals han hagut de fer vacances aquests mesos per estar «a punt» si hi ha una forta incidència de casos aquesta tardor. «Ara ja hi haurà tots els sanitaris en actiu i s'aniran reobrint agendes», va concloure.



Vacunacions pendents

Sobre les vacunacions pendents del curs 2019-2020 als centres escolars, Alum va explicar que ja s'han reprès i s'aniran completant al llarg de les properes setmanes, així com les previstes per al curs actual, que s'iniciaran tal com estableix el calendari. També va explicar que la posada en marxa de les unitats mòbils que recolliran mostres per fer PCR als centres educatius i residencials servirà per descongestionar els CAPs, així com el trasllat de la campanya de vacunació de la grip a altres equipaments locals. «Ara ja no podem dur a terme aquestes iniciatives al CAP per raons d'aforament, aquesta derivació també ajudarà a no col·lapsar els centres».