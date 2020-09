Creu Roja atén més de 15.000 persones a les platges a l'estiu

Creu Roja ha atès més de 15.000 persones durant la campanya de platges d'aquest any (del 21 de juny al 15 de setembre) a les comarques gironines. La majoria dels serveis han estat per motius sanitaris, concretament 1.226, com ara picades, esquinços, luxacions o erosions.

D'altra banda, els professionals han fet 279 assistències socials com ara acompanyaments en el bany adaptat, que permeten a les persones amb mobilitat reduïda entrar a l'aigua del mar amb tranquil·litat. També han fet setze rescats i han atès a quatre nens extraviats. Creu Roja Girona ha gestionat el servei de platges de set municipis de la demarcació i han contractat 32 professionals per aquesta tasca.

Entre el personal contractat hi ha socorristes aquàtics, personal sanitari i conductors, entre d'altres, que han donat servei a 245 platges del litoral gironí.

A més, aquest any la campanya també s'ha adaptat als protocols del coronavirus. Els professionals que han treballat a les platges també s'han encarregat d'ajudar en les tasques d'ordenació i vigilància de platges d'alguns municipis, com ara el de Begur.

El portaveu de l'entitat, Jordi Martori, subratlla que «hem adaptat els nostres plans d'actuació a la contingència de la covid-19 adaptant la forma de treball amb la incorporació totes les mesures de prevenció i formant els socorristes per contribuir a la seguretat de les platges».



Balanç de la temporada

La pandèmia del coronavirus no ha afectat el balanç de persones mortes durant la temporada de platja d'enguany, ja que hi ha hagut el mateix nombre de morts que l'any passat amb 14 víctimes a la Costa Brava. Del total de morts, deu es van produir per ofegament, mentre que la resta es van deure a diferents circumstàncies. Concretament, tres vanser en accidents marítims i l'últim incident el va patir un submarinista.