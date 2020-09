Desarticulen una xarxa que falsificava targetes de transport a gestories gironines

La Guàrdia Civil ha donat per desarticulada una xarxa de falsificació de targetes de transport de mercaderies que s'obtenien a Girona i que els autors utilitzaven per fer contraban a la frontera de Melilla. Segons va indicar ahir el cos policial en un comunicat, els autors de l'entramat utilitzaven les targetes de transport fraudulentes per introduir amb camions i furgonetes milers de paquets de mercaderia de contraban des de la ciutat de Melilla fins a Marroc diàriament.

L'entramat va iniciar-se davant la negativa del Servei Territorial de Transports de Melilla en autoritzar als autors de l'entramat les targetes de transport pels vehicles que la sol·licitaven, ja que la majoria tenien deficiències tècniques en tractar-se de camions o furgonetes antigues. A partir d'aquí va iniciar-se una xarxa per obtenir els permisos de forma fraudulenta i que es va estendre a diverses províncies de l'Estat.

L'operació va iniciar-se fa dos anys, quan la Guàrdia Civil va començar a detectar camions i furgonetes molt antigues que per contra comptaven amb targetes de transport relativament noves. A més, la suspicàcia dels agents va augmentar quan van començar a detectar que cada vegada augmentava més el nombre de furgonetes a la zona amb permís d'activitat comercial, fins al punt de detectar al voltant de 1.500 vehicles dedicats a aquesta activitat.

Els autors de la trama van comptar amb la col·laboració de diverses gestories administratives i empreses de lloguer de vehicles, que s'encarregaven de donar dades de contractes de lloguer ficticis a nom dels sol·licitants.

Aquestes empreses eren els encarregats de remetre a l'Administració contractes falsos de lloguer on s'identificaven els camions i les furgonetes com una flota de vehicles. Aquesta consideració tècnica permetia que els automòbils s'emparessin en la modalitat de flota, la qual cosa permetia eliminar la informació d'antiguitat del vehicle, que és un requisit fonamental per obtenir la targeta de transport.

Les gestories investigades a Girona i a Tarragona eren les úniques que s'encarregaven de tramitar les sol·licituds. Els autors de l'entramat cobraven 4.500 euros per les targetes fraudulentes, mentre que el cost per obtenir-les de forma legal és de 27 euros.

La Guàrdia Civil ha detectat 152 targetes de transport tramitades de manera fraudulenta a Girona i 401 a Tarragona. Totes tenien registrades domicilis fiscals a municipis de Catalunya, quan la gran majoria dels sol·licitants eren persones residents o naturals de Melilla.



Disset gestories implicades

Al llarg de dos anys d'operació policial s'ha investigat disset gestories ubicades a Girona, Barcelona, Tarragona, València, Múrcia, Granada i Melilla. Tot i això, totes tramitaven les sol·licituds per Girona i Tarragona. També s'han investigat disset empreses de lloguer on s'obtenien els contractes ficticis.

Un total de 581 persones han passat per disposició judicial als jutjats de Girona i Tarragona com a detinguts o investigats per suposats delictes de falsedat documental.

La Guàrdia Civil ha intervingut 69.158 euros en metàl·lic, diversos telèfons d'alta gamma, ordinadors, material informàtic i documentació relacionada amb la trama. Segons apunta el comunicat, s'estima que els autors de l'estafa van obtenir ingressos per valor de més de 2.500.000 euros.

Aquesta operació és una escissió de l'«Operació Calafate» desarticulada per la Guàrdia Civil el febrer de 2019 i que va resultar amb quatre detencions, 77 imputats i l'anul·lació judicial de 73 targetes de transport per fets similars tot i que amb un modus operandi diferent.