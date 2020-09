Els indicadors de la pandèmia a la regió de Girona tornen a empitjorar

Després de la forta davallada de dimecres, ahir el nombre de positius a la Regió Sanitària de Girona va tornar a superar el centenar i va seguir la dinàmica de la darrera setmana. En total es van registrar 157 casos, gairebé cent més que dimecres. D'aquests, 149 s'han diagnosticat per prova PCR, això vol dir que són casos recents. D'altra banda, es van sumar tres noves morts, dos en un centre sanitari o sociosanitari i, l'altra, en una residència. El risc de rebrot va tornar a pujar, concretament quinze punts, i ja se situa en un índex de 184,21. Tot i que és elevat, la setmana passada la xifra superava els 200 punts. La velocitat de propagació del contagi també va augmentar i es va situar en 0,96, i la taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 de setembre és de 89,40 per cada 100.000 habitants. Finalment, el nombre d'ingressats va pujar fins als 72, quatre més que dimecres, dels quals quinze es troben a l'UCI, un menys.

Puja el risc de rebrot a Salt

La situació a Salt segueix empitjorant, malgrat les mesures restrictives que s'hi van aplicar fa més d'una setmana, juntament amb Girona. És el municipi de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat de la Regió Sanitària de Girona i el tercer de Catalunya. Ja sobrepassa els 600 punts. La velocitat de propagació del virus també va pujar i va superar l'1, fins a l'1,19. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 863 casos –22 més respecte a l'últim balanç)–i 946 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de tres, un de menys. D'aquests, n'hi ha un a l'UCI.

D'altra banda, a la ciutat de Girona la situació segueix millorant. El risc de rebrot va baixar vuit punts fins a 374,83, ja per sota del de la setmana del 7 de setembre, quan va ser de 762,64. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,82, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 189,15 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 2.059 casos confirmats per PCR –25 més en comparació amb l'última actualització– i hi ha tres dos pacients més ingressats i dos de nous a l'UCI.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus