Olot aprova l'acord de cessió de la Divina Providència a l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'anit, va aprovar el conveni amb el Bisbat de Girona per la cessió de l'edifici de la Divina Providència. L'acord va tirar endavant amb el vistiplau de tots els grups. Segons va explicar l'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat), en les pròximes setmanes el Bisbat i l'Ajuntament passaran a fer efectiva la cessió davant notari i l'immoble passarà a ser de propietat municipal.

L'edifici de la Divina Providència va ser fet per les funcions d'escola i de convent. Té 3.600 m2 dins dels quals hi ha les oficines de Càritas Garrotxa i una església. La part que ocupa Càritas continuarà en propietat del Bisbat. La resta està formada per les dependències típiques d'una escola.

Va funcionar com a escola amb capacitat per a 300 alumnes entre el 1976 i el 1990. Després va fer d'escola bressol un temps però també van tancar. Les últimes germanes clarisses es van acomiadar del convent el 2018 per anar a una residència. Llavors les germanes van expressar la voluntat que les instal·lacions fossin donades en propietat a l'Ajuntament d'Olot amb la condició que fossin d'utilitat pública.

Això no obstant, com que l'escola, el convent i l'església són propietats eclesiàstiques, el Vaticà va haver de decidir la propietat i va donar la finca al Bisbat de Girona. Segons va explicar l'alcalde, el Bisbat va decidir donar compliment al desig de les germanes clarisses i l'edifici en poques setmanes passarà a ser del municipi.

Berga va explicar que no han decidit la utilitat que donaran a l'immoble. Ha recordat que de moment fa la funció de seu de l'Agrupament Escolta Mare de Déu del Tura.

En el debat la CUP va proposar posar-hi una escola de segones oportunitats, el PSC va felicitar l'alcalde per les gestions. ERC també va exposar la seva satisfacció per l'acord.