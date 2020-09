El Parlament rebutja la retirada del projecte de la variant de les Preses

La comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va rebutjar ahir la petició del portaveu dels comuns, David Cid, de paralitzar i retirar definitivament el projecte de la variant de les Preses a la Garrotxa, una demanda coordinada amb les organitzacions Salvem les Valls i el Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST).

En declaracions posteriors, Cid ha deixat clar que no desistiran: «Des de Catalunya En Comú Podem (CatECP) seguirem treballant per acabar aturant la variant de les Preses. Considerem que és un projecte que no s'adiu amb el context d'emergència climàtica i contradiu la pròpia Llei de canvi climàtic de la Generalitat».

D'altra banda, ha valorat positivament que s'hagin aprovat els altres dos punts de la proposta dels comuns: pel que fa al túnel de Bracons (C-37), que «es tornin a reintroduir les restriccions de vehicles pesants que no tenen origen ni destí a les comarques de la Garrotxa i Osona» (vehicles de més de 7.500 kg de MMA, transports especials o mercaderies perilloses). I sobretot s'ha felicitat per haver aconseguit «l'oportunitat d'impulsar un veritable pla de mobilitat de la Garrotxa per millorar la mobilitat sostenible».