Portbou registra la temperatura mínima més baixa d'un mes de setembre en 22 anys

El Pirineu català s'ha despertat nevat aquest divendres per sobre dels 1.800 metres, mentre que Portbou ha registrat una mínima de 10 graus, la més baixa en un mes de setembre en 22 anys de dades, superant els 10,3 que es va mesurar el 27 de setembre del 2007.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les temperatures han caigut aquesta matinada per sota dels zero graus centígrads a partir de 1.800 metres d'altura al Pirineu, on ha caigut una nevada que ha emblanquit tots els cims.

A Catalunya està activat un avís pel fort vent que bufa avui i previsiblement també durant el cap de setmana, amb un fort onatge, sobretot a la Costa Brava.

Segons l'SMC, el vent de component nord i oest s'ha anat reforçant aquesta matinada i a les 04:30 hores s'ha registrat una ratxa màxima de 102 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà), mentre que les estacions meteorològiques han mesurat altres de 95 km/h al Perelló (Baix Ebre); 77 km/h al Montsec d'Ares (Pallars Jussà); 72 km/h a la Panadella (Anoia), i 68 km/h a Vila-rodona (Alt Camp).

Segons les previsions meteorològiques, el vent es mantindrà durant les pròximes hores, en què s'accentuarà el descens de les temperatures a tot Catalunya.

· Consulta la predicció meteorològica del teu municipi