Reprenen les obres de millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera

El Govern de l'Estat ha reprès els treballs de millora de la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Tordera, que van començar a finals de l'any passat i que es van haver d'aturar a causa de la pandèmia. Es tracta d'un tram de 7,3 quilòmetres que inicialment s'havia de desdoblar, però que finalment haurà quedat en unes obres de millora per ampliar-ne la capacitat i augmentar-ne la seguretat. Els treballs es van adjudicar per 21,3 milions d'euros ara farà just un any, a finals de setembre de 2019, després d'haver estat encallats durant una dècada. Les obres van començar aquell mateix octubre i la previsió és que duressin al voltant de dos anys i mig, però aquest termini que s'haurà d'ampliar a causa de l'aturada forçosa que ha suposat la covid-19.

Els conductors que passin per aquest tram -l'últim que queda per arranjar de l'N-II al sud de les comarques gironines- hauran vist aquests dies que les màquines treballen a tot drap i hi ha moviment de terres. I és que, malgrat que, després de molts dubtes, el Govern espanyol va acabar descartant el desdoblament, les obres de millora serviran per augmentar la capacitat de la via i suavitzar-ne alguns dels revolts.

Les obres de millora d'aquest tram de carretera consisteixen, entre d'altres, en la construcció de dos viaductes de 160 i 100 metres de longitud, així com en la rectificació d'alguns revolts per tal que els vehicles hi puguin circular a 80 quilòmetres per hora. També s'habilitaran vies de servei als dos costats de la carretera i es construirà una nova glorieta, amb l'objectiu de garantir que es pugui accedir amb seguretat a les poblacions del recorregut, així com a les propietats privades.

A més, el contracte també indica que s'hauran d'executar tasques de drenatge a la riera de Valldemaria i de la Torderola, implantar pantalles acústiques, senyalitzar i abalisar, fer diversos treballs de restauració paisatgística i aplicar mesures correctores d'impacte ambiental.

Els treballs van començar el mes d'octubre de 2019 amb un reconeixement geotècnic i la preparació del terreny i els serveis afectats. Tot i això, a principis d'aquest 2020, la pandèmia i el confinament van obligar a aturar les obres, que ara s'han reprès un altre cop i arriben a la seva fase més visible.

Una obra molt reivindicada

La millora o desdoblament de l'N-II entre Maçanet i Tordera havia estat una obra llargament reivindicada per diferents agents polítics, econòmics i socials de les comarques gironines, a causa de la perillositat que presentava el tram. Inicialment, l'any 2009 el Govern del PSOE va aprovar-ne el desdoblament, però els treballs mai es van arribar a tirar endavant.

Amb l'arribada del PP al Govern, el projecte de desdoblament va quedar paralitzat durant uns anys, fins que el 2016 es va aprovar un nou projecte que descartava desdoblar la via però proposava un condicionament de la via per tal d'ampliar-ne la capacitat. Tot i això, encara s'hauria d'esperar fins a finals de 2018 perquè el Consell de Ministres autoritzés el ministeri de Foment -a través de la Direcció General de Carreteres- a licitar els treballs, cosa que es va fer el mes de gener de ????, per poc més de 24 milions d'euros. Finalment, a principis de setembre de 2019, s'anunciava l'adjudicació a l'empresa multinacional OHL, que havia presentat una proposta econòmica que amb prou feines superava els 21 milions d'euros.

Sense notícies del tram nord

Un cop es finalitzi la millora d'aquest tram, l'altra gran obra pendent serà el desdoblament del tram nord de l'N-II a les comarques gironines, que en aquests moments és una incògnita. La majoria de trams encara no tenen ni tan sols un projecte fet, i l'últim que es va posar en marxa va ser, el juny de 2019, el desdoblament entre Medinyà i Orriols, un recorregut de poc més tres quilòmetres les obres del qual es van allargar durant més de deu anys.