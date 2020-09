Sant Joan aprofita «les monges» per fer-hi classes

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts aprofita l'edifici de «les monges» per fer classes de P3 i P4 i tenir més espai per les mesures contra la covid. Per tal d'adequar l'edifici, la brigada municipal hi ha fet tasques com la creació d'envans de fusta i la instal·lació de noves proteccions de pintura.

L'adequació de les monges ha estat possibles gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament, el Bisbat de Girona i la parròquia de la localitat.

L'immoble fa poc havia acollit l'escola de belles arts i ara estava sense utilitat. Abans, havia estat l'escola de les Germanes de la Mare del Diví Pastor. Era escola de primària per a nenes i més tard només va ser escola de primera infància.