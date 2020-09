Tallen l'electricitat a habitatges ocupats al barri de les Tries d'Olot

Operaris d'una companyia elèctrica, ahir, van tallar el llum a habitatges ocupats a un immoble del carrer Hipòlit Lazaro de les Tries. Els treballs van tenir lloc entre les dues i dos quarts de quatre de la tarda. Durant aquest temps, es van acumular uns quants veïns a la vorera de l'immoble i alguns d'ells van parlar amb els tècnics.

Els operaris van entrar a l'interior de l'edifici acompanyats d'una dotació de la Policia Municipal. Els agents van estar a la vorera mentre van durar els treballs de desconnexió. L'origen de l'acció d'ahir va ser una apagada nocturna per causa d'una punxada.

El bloc on va tenir lloc la intervenció és propietat de la Sareb i des de fa uns anys té habitatges ocupats. L'immoble, en els últims mesos, ha estat escenari d'incidents com ara un desallotjament a les primeres 48 hores de l'ocupació, un robatori amb força a un pis i la reducció d'un home amb problemes mentals que llençava objectes al carrer.

A principis de març, operaris de la Brigada amb suport de la Policia Municipal van tapiar l'accés a una quinzena d'habitatges per tal d'evitar ocupacions il·legals. Des de fa temps, l'Ajuntament negocia amb la Sareb la cessió dels habitatges del carrer Hipòlit Lazaro. Fonts de l'Ajuntament han explicat que amb la cessió dels pisos buscarien allotjament a les famílies que passen per una situació econòmica complicada i desallotjarien els habitatges més conflictius. Això no obstant, les gestions de l'Ajuntament, de moment, no han aconseguit els resultats necessaris.

Abandonen un pis ocupat

El pis que estava ocupat al carrer Sant Pere Màrtir d'Olot, segons ha informat la propietat, està desocupat. Els ocupes van entrar a l'habitatge a finals d'agost i van marxar uns quatre dies després d'haver aparegut la notícia de l'ocupació als mitjans. El propietari ha atribuït la desocupació a la pressió popular. Van fer una concentració de veïns per exposar el desacord amb l'ocupació. Ahir, van assegurar els tancaments i van donar part de la roba i instruments que els ocupes havien deixat al pis.

Principal problema

Les ocupacions d'habitatges van ser definides fa uns dies per l'alcalde, Josep Berga, com el princial problema de la ciutat. Un problema que va arribar a originar un incendi al carrer Volcà Rodó.

Per tal d'afrontar la lluita contra les ocupacions, sobretot, les que provoquen molèsties a la resta de veïns, l'Ajuntament va mantenir una Junta de Seguretat amb la presència del director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a Girona.

Uns dies després, l'alcalde d'Olot, acompanyat dels alcaldes de Banyoles i Girona, es va reunir amb la fiscal en cap de Girona, Ana María Meléndez.

Fa poc Berga va lloar la instrucció emesa per la fiscal general de l'estat espanyol. Va considerar que a partir d'ara per ordenar un desallotjament es tindran en compte les molèsties que l'ocupació provoqui als veïns.