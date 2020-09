Trobat un autèntic tresor medieval al castell de Montsoriu

Les últimes excavacions fetes al castell de Montsoriu d'Arbúcies (Selva) han finalitzat amb la troballa d'un cofre amb 33 monedes que van des del 1291 fins a la primera meitat del segle XIV. Són monedes catalanes, valencianes i aragoneses i estan encunyades durant els regnats de Jaume II, Alfons III i Pere III. També s'ha recuperat un jetó francès, un tipus de fitxa que servia per a calcular coses, similar a una moneda i que es produïa a Europa durant l'Edat Mitjana. A més, també s'han trobat una quarantena de projectils de ballesta, empunyadures de dagues, una fulla larga, quatre puntes de llança i ganxos per tensar les ballestes.

Per altra banda, també hi ha elements quotidians com ara llums d'oli, didals, sivelles, peces d'una arqueta, daus i fitxes de joc, entre d'altres. El director del Museu Etnològic del Montseny, Jordi Tura, ha destacat que aquesta troballa ha estat "una autèntica sorpresa". Tura creu que permet fer-se a la idea del "parament de la torre i l'equipament de la guarnició".Aquestes troballes s'han fet en una fortificació del castell que hi ha al centre del pla exterior.

Es tracta d'una torre de 7 metres d'allargada i 6 d'amplada i un fossat perimetral al costat. Estan a la cara est del recinte emmurallat exterior que hi ha a la part superior del turó de Montsoriu. Segons els arqueòlegs, el conjunt de troballes permetrà que en un futur els visitants també "podran gaudir d'aquests nous espais" que s'estan descobrint, a banda de visitar "el nucli del gran castell gòtic".Juntament amb la torre, s'ha documentat un tram de muralla exterior i la presència d'un fossat de 3 metres de fondària i 4 metres d'amplada i protegia l'accés de la torre.

El castell de Montsoriu, segons indiquen els investigadors, era una un castell "inexpugnable" format pels dos recintes actuals de Montsoriu, la torre de les Bruixes que hi ha al nord del turó i tot el recinte emmurallat de l'exterior. Es creu que les fortificacions configuraven un perímetre emmurallat d'uns 650 metres.

Aquesta ha sigut la 26a campanya d'excavacions programades d'arqueologia al castell de Montsoriu, organitzada i dirigida pel Museu Etnològic del Montseny, amb el suport del Museu d'Arqueologia de Catalunya – Girona i el Patronat del Castell de Montsoriu, i que ha comptat amb la participació d'una desena d'arqueòlegs de diferents universitats del país.