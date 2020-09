Les unitats mòbils comencen a fer PCRs a les escoles

Un infermer i dos auxiliars es dirigien ahir al col·legi concertat Bell-Lloc del Pla de Girona per fer proves PCR a una classe confinada, després que un company resultés positiu en covid-19. Aquests tres sanitaris constitueixen una de les 9 unitats mòbils que ha posat en marxa l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona per ocupar-se dels cribratges a centres educatius i residències, així com també de fer cribratges massius a la població. L'objectiu dels equips mòbils és, doble: d'una banda, descarregar l'Atenció Primària de fer aquestes tasques perquè es puguin dedicar a atendre a la població, i, de l'altra, desplaçar-se a escoles i residències per fer-hi les proves allà mateix, i així facilitar la logística als afectats.

D'aquesta forma, gràcies a les noves unitats mòbils, els alumnes confinats de 1r de Batxillerat de l'escola Bell-Lloc, no es van haver de desplaçar fins als ambulatoris per realitzar-se les proves, sinó que van dirigir-se a l'escola. És el primer centre educatiu on l'equip mòbil ha actuat. «Això és molt còmode, i a més, dona seguretat i tranquilitat a tothom», manifestava el director del centre educatiu, Ignasi Canals. «Ens vam assabentar que un company d'aquest curs havia donat positiu dimarts a la tarda», detallava Canals, que afegia que dimecres el grup ja no va assistir a l'escola i va fer «classes telemàtiques». Unes classes que ara retransmeten de forma digital «encara que sigui per un sol estudiant que s'hagi hagut de confinar», i durant les quals, des de casa, també poden participar.

Ahir, es va citar els 20 alumnes d'aquest grup estable en aïllament a les 11 del matí, per fer-se les proves al mateix centre, on van indicar-los un camí perquè no es creuessin amb altres estudiants fins al poliesportiu de l'escola. Aquest és l'espai que es va habilitar per poder fer-hi els tests, i que van deixar en mans de la unitat mòbil.

Els tres sanitaris van arribar amb tot el material necessari en dos maletins, que van deixar a punt en una taula. Després es van equipar amb tots els elements de protecció: guants dobles, doble mascareta, gorro, bata de plàstic i pantalla. En qüestió de deu minuts des de la seva arribada, ja van començar a desfilar, un per un, els vint estudiants que conformaven el grup bombolla afectat.

En menys d'una hora, ja s'havien fet totes les proves, que, a més, l'equip feia utilitzant la tècnica del frotis nasal i no la del nasofaringi. «És molt més senzilla i molt menys molesta, i no implica tantes explicacions», indicava Ester Fages, directora de l'Atenció Continuada i Urgent Territorial, la unitat de qui dependran aquests equips mòbils. «Els nois estan tranquils i el sistema és molt àgil», va afirmar Canals, que considerava que «els protocols han funcionat bé».





La tasca dels nous equips mòbils

La feina d'aquestes unitats mòbils va més enllà dels cribratges. Un cop el Servei de Vigilància Epidemiològica els activa per anar a fer un cribratge a un grup estable d'una escola, «nosaltres, en contacte amb el gestor covid d'aquell centre, rebem els llistats dels alumnes, fem les peticions analítiques i ens comuniquen si hi ha totes les autoritzacions paternes per poder fer-ho efectiu», va llistar Fages, durant la formació que va rebre l'equip al CAP Güell abans d'anar a l'escola gironina. Després, els efectius preparen tot el material que necessiten -escovillons, EPIS, etiquetes, etc. «De l'escola, només necessitem la sala on fer la presa de mostres, que tingui un circuit d'entrada i sortida àgil, i algú del centre» per evitar aglomeracions, explicava Fages. Els resultats trigaran unes 24 hores a saber-se. «Si hi ha un positiu s'ha de tornar a actuar i ampliar la corona de contactes», va dir Fages. «Si són negatius, han de complir el seu aïllament domicilari». Ahir a la tarda, uns altres equips mòbils van desplegar-se a tres escoles més i a una residència de persones grans.