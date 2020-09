L'ONG Sèlvans estableix la seu a Sant Feliu de Pallerols

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer; el president de Sèlvans, Jaume Hidalgo, i el propietari de la forest l'Ombert, Josep Maria Vidal, ahir van signar un conveni. L'acord estableix la masia del Vallac com a seu de les activitats de l'ONG Sèlvans i, en segon lloc, la forest de l'Ombert com a espai per al projecte demostratiu que vol desenvolupar l'entitat. L'ONG Sèlvans està dedicada a la conservació del patrimoni forestal singular i amb valor natural de Catalunya.

En l'acte de signatura de l'acord, l'alcalde, Artur Colomer, va explicar que el conveni és el resultat de mesos de treballs i negociacions entre les parts. Va puntualitzar que en les negociacions va intervenir el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Va definir l'acord de molt important per Sant Feliu de Pallerols i pel conjunt de la Garrotxa.

Després, Jaume Hidalgo va explicar que fins ara la seu de l'entitat estava al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona però va considerar important que un projecte de boscos no es quedés a la ciutat.

Va exposar que el bosc actual no és el mateix del de fa un segle. «Ara el bosc ha de ser multifuniconal i per reorganitzar-lo cal aprofitar els serveis d'ecosistemes i tots els beneficis intangibles que generen», va plantejar.

En aquest sentit, va exposar les necessitats de mobilitzar recursos dels sectors terciari i secundari cap al primari i de diversificar la producció forestal. Va definir la finca de l'Ombert com el lloc ideal per desenvolupar els projectes de l'organització. També va assenyalar que han trobat afinitats amb altres propietats forestals de Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres.

Pel que fa a les intencions de Sèlvans, des de Sant Feliu va enumerar la col·laboració amb els propietaris forestals, cooperar amb el Parc Natural i la Generalitat. Al final, va ressaltar l'aposta pel desenvolupament dels boscos d'evolució natural perquè és una exigència del canvi climàtic.