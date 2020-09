La politòloga Nahi Drammeh rep el premi Banyolí de l'Any 2020

La jove politòloga banyolina Nahi Drammeh va ser reconeguda ahir amb el premi Banyolí de l'Any 2020 durant un acte celebrat a l'auditori de Banyoles i que enguany es va fer amb una reduïda assistència de públic, unes 80 persones, i sense el tradicional sopar a causa de la pandèmia. L'acte de lliurament dels Premis Banyolí de l'Any va comptar amb la presència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, i va ser retransmès en directe per Banyoles Televisió per tal que la ciutadania pogués seguir-ho des de casa.

Nahi Drammeh, de 26 anys, ha rebut el premi de Banyolí de l'Any per la seva tasca diplomàtica en intentar aconseguir que la futura vacuna del coronavirus arribi tant a aquells territoris que tenen recursos com als que no en tenen, així com pel seu coratge i la seva lluita davant aquest repte global. Drammeh, Màster en Diplomàcia i Relacions Internacionals, ha estat designada Jove Ambaixadora pel programa ONE Global Activist, que treballa per fer assequible la vacuna de la covid-19 als països del tercer món.

La dotzena edició del Banyolí de l'Any també va guardonar el meteoròleg Enric Estragués amb el premi de Trajectòria Personal. Estragués ha dedicat bona part de la seva vida a observar i registrar la climatologia de la ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l'Estany. Delegat comarcal del Servei Meteorològic de Catalunya, també ha participat en nombroses activitats de divulgació científica sobre el clima amb una especial dedicació per compartit totes les dades registrades amb tothom que hi ha estat interessat.



La gestió per la covid-19

El premi a la Millor Iniciativa Social en l'edició d'enguany va reconèixer a La gestió de la crisi sanitària per la covid-19 i que es va lliurar als diferents col·lectius de professionals i persones voluntàries que han participat activament en la gestió de la pandèmia a la ciutat com ara els professionals mèdics, farmacèutics, responsables i tècnics de residències d'avis, voluntaris i voluntàries, personal de serveis socials i neteja, la Policia Local de Banyoles, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.

El premi a la Millor Iniciativa Empresarial va ser per l'empresa Xocolates Torras. Amb més de 130 anys d'activitat empresarial ininterrompuda, el premi reconeix la trajectòria d'aquesta coneguda empresa i també per la seva iniciativa innovadora amb la fabricació de productes de xocolata ecològica sense sucre que els ha valgut reconeixements internacionals.