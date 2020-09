El PSC d'Olot al·lega contra la instal·lació d'un supermercat

El grup municipal del PSC d'Olot ha presentat una al·legació contra la proposta de modificació de la Trama Urbana Consolidada proposada per l'Ajuntament per tal de poder acollir una gran superfície comercial en un solar propietat de l'Ajuntament i en un altre propietat de l'Incasòl, aprovada inicialment en el ple del dia 23 de juliol de 2020.

El PSC argumenta que en la zona compresa entre l'avinguda Sant Joan les Abadesses i l'hospital, actualment, hi ha tres grans superfícies que sumen més de 6.500 m2 de superfície útil de prestatgeries i que en aquesta part de la ciutat únicament hi viuen uns 6.000 habitants. A la resta de ciutat, on viuen uns 28.000 habitants, hi ha grans superfícies que sumen en total uns 6.000 m2 de superfície útil de prestatgeries.

Consideren que ampliar la TUC per posar una altra gran superfície a la zona de l'Hospital és desequilibrar més la ciutat i obligar la majoria de ciutadans a anar a comprar en cotxe. Una proposta, segons ells, contradictòria amb els projectes que té endegats l'Ajuntament d'Olot, com Olot Pedala i Holodomus.



Ordenança de deixalles

El PSC també ha presentat una al·legació contra la proposta de modificació de l'ordenança de deixalles proposada per l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Olot, la qual va ser aprovada inicialment en el ple del dia 27 d'agost.

Els socialistes consideren que la modificació només estableix un augment de les sancions. Apunten que la modificació pateix demanca de rigor, perquè no estableix ni parla d'un pla de controls de les deixalles per part de la policia, i li maquen incentius per tal que els ciutadans facin les coses millor.

Demanen que l'Ajuntament estableixi un pla de controls de les deixalles i que bonifiqui en un 30% la taxa als ciutadans que facin ús de la deixalleria durant cinc vegades a l'any. ri.

